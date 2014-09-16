به گزارش خبرنگار مهر، احد محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست اصناف و دانشگاهیان، افزود: بحث مسکن یکی از مولفه های مهم اقتصاد است و توجه جدی را می طلبد.

وی اظهار داشت: ساخت و ساز شهری در استان راکد و متوقف شده و این امر در اقتصاد بسیار مهم است و در این راستا ارائه بسته حمایتی از سوی وزارت راه و شهر سازی ضروری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان زنجان، گفت: مقررات ملی ساختمان باید با توجه به پتانسیل هر منطقه تدوین شود.



محمدی به مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: مقررات ملی ساختمان با مبنا قرار دادن یک منطقه در کشور تدوین شده و اجرا می‌شود در حالی که در کشور اقلیم‌ها و مصالح متنوعی را برای هر منطقه می بینیم.

وی با اشاره به اینکه باید در این امور بازنگری لازم صورت بگیرد گفت: باید ساخت مسکن بومی‌سازی شود.



رئیس سازمان نظام مهندسی استان زنجان یاد آورشد: جایگاه نظام مهندسی در کشور به خوبی رعایت نشده است.

محمدی افزود: این سازمان به عنوان ارگان رعایت‌کننده و کنترل‌کننده باید جایگاه مناسبی در کشور داشته باشد.

در ادامه این جلسه رئیس دانشگاه زنجان گفت: دو مورد اورژانسی در دانشگاه زنجان وجود دارد که توجه جدی را می طلبد.

خلیل جمشیدی تصریح کرد: باید در این دانشگاه تقاطع همسطح ایجاد شود چرا که یکی از تقاطع های پرتردد است و بسیار حادثه خیز می باشد.

وی گفت: از این دانشگاه روزانه 12 هزار دانشجو و کارمند رفت و آمد می کنند و باید دور برگردان در محور زنجان به تبریز ایجاد شود.

رئیس دانشگاه زنجان، از احداث دانشگاه دانش بنیان خبر داد و افزود: باید زیر ساختهای لازم برای احداث380 هکتار فراهم شود.



