به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری اردبیل که در ادامه برنامه های آماده سازی گام به این دیدار گذاشته بود، در برابر منتخبی از تیم اصلی و دوم شهر انزلی قرار گرفت و در پایان به تساوی دو بر دو دست یافت.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل عصر سه شنبه پس از پایان بازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دیدار در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد که دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی رسیدند.

شهرام علیپور با اشاره به حضور بازیکنان اصلی و ذخیره تیم ملوان در این دیدار تاکید کرد که بازی بسیار کیفی را از دو تیم شاهد بودیم، چنانچه دو تیم برنامه های تاکیتیکی متنوعی را اجرا و بازی هجومی و با برنامه را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه در این دیدار موسی شهبازی و محمد اکبری برای تیم شهرداری گلزنی کردند، متذکر شد: در عین حال بازیکنان شهرداری اردبیل فرصت های زیادی را نیز از دست دادند.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با اشاره به ثمر رسیدن یکی از گلهای تیم ملوان از روی نقطه پنالتی عنوان کرد: در این بازی شهرداری اردبیل به مراتب نمایش بسیار خوبی را در مقابل شاگردان ایراندوست ارائه کرد تا نشان دهد که انگیزه های بالایی برای حضور موفق در لیگ دسته دارد.

وی با اشاره به روند رو به رشد تیم شهرداری اردبیل تاکید کرد که براساس برنامه های آماده سازی مطلوب تیم برای حضور در رقابتهای لیگ دسته یک کشور بازی های تدارکاتی را در دستور کار قرار داده ایم که این دیدار نیز در این راستا بود.

علیپور شرایط آمادگی تیمی و بازیکنان شهرداری را بالا عنوان کرد و بیان داشت: آمادگی تیم به نقطه مطلوبی رسیده، اما به نظر کادر فنی تیم هنوز کافی نیست و باید تا آغاز رقابت های دسته یک کشور آمادگی بچه های تیم به 100 درصد برسد.

وی با بیان اینکه برای آمادگی بیشتر تیم شهرداری بازی های تدارکاتی با تیم های لیگ برتری و دسته یکی تدارک دیده شده است، یادآور شد: بازی به بازی تیم در شرایط بهتری قرار می گیرد و امیدواریم این روند در لیگ نیز تداوم داشته باشد.