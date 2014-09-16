به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ساوجبلاغ در نشست با مدیر کل پست استان البرز از مشخص نبودن آدرس های و نداشتن کد پستی برای ساکنان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه ساکنان مسکن مهر آدرس مشخصی ندارند و مردم برای سفارش محموله پستی مجبورند نام پروژه یا پیمانکار سازه های مسکونی را اعلام کنند.



ابوالقاسم پالیز گیر در ادامه اظهار داشت: شهرداری هنوز برای میدان ورودی شهر جدید هشتگرد اسمی انتخاب نکرده و مردم به سلیقه خود نامی را روی میدان می گذارند و آدرس می دهند.



وی گفت: از اداره پست می خواهیم لااقل به خانوار ها ی جدید کد پستی جدید بدهند تا مردم برای امورات خود در زمینه مرسولات پستی و اداری مشکل نداشته باشند.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: متاسفانه بسیاری از کوچه و خیابان ها در شهر جدید هشتگرد فاقد نام است و این برای ادارات خدمات رسان و اورژانس و آتش نشانی بسیار مشکل است تا بتواند در اسرع وقت به ارائه خدمت بپردازد.



وی در ادامه خواستار توجه اداره پست در ارائه خدمات پستی بیشتر در زمینه های مختلف مثل فروشگاههای الکترونیکی شد.



پالیز گیر در بخش دیگر سخنان خود از توسعه شهرستان با رشد جمعیت در مسکن مهر خبر داد و گفت : ما اولین شهرستان استان البرز از نظر پراکندگی هستیم و دومین از نظر جمعیت روستایی و در آینده شهری که وظیفه پست برای خدمات بیشتر را می طلبد.



وی در خصوص تخلف بعضی از معادن ساوجبلاغ در برداشت بی رویه آب های زیر زمینی و لطمه وارد کردن به آبخوان ها ی دشت ساوجبلاغ گفت با مسدود شدن این چاهها، منابع آبی کشاورزی ساوجبلاغ در پائین دست تهراندشت مطلوبتر از گذشته شده و کشاورزان ابراز رضایت می کنند.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: 30سال است از آب زیر زمینی برداشت غیر مجاز می شود و هیچ مسئولی به آنان تذکر نداده و امروز ما باید خسارت بی توجهی مسئولین گذشته را بدهیم وبی آبی امروز ما حاصل آن بی توجهی است.



وی در ادامه اشاره ای هم به ساماندهی نانوایی ها کرد و گفت: با کارشناسان تک تک نانوایی ها را رصد کردیم و امروز نانوایی ها بر اساس میزان جمعیت آرد دریافت می کند.



پالیز گیر از پیگیری مسائل شهرستان با 25وزیر و مدیر کل در تهران و البرز برای امورات مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت از مدیران کل هم انتظار داشتیم برای پیگیری بودجه های ادارات زیر مجموعه خود در شهرستان پیگیری کنند تا مواردی اگر هست اضافه تا مشکلی پیش نیاید.



گفتنی است؛ در خاتمه محسن نصیری به عنوان رئیس پست شهرستان ساوجبلاغ معرفی شد.

