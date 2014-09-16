به گزارش خبرنگار مهر، حسن یگانه عصر سه شنبه در جلسه حج استان افزود: معرفی ابعاد معنوی حج در جامعه یک ضرورت است.

وی همچنین به اقدامات سازمان حج و زیارت اشاره کرد و اظهارداشت: امسال برای نخستین بار فراخوان زائران خانه خدا سه ماه زودتر از همه سال ها انجام شد تا زائران با اطلاع کافی زودتر تمهیدات سفر را فراهم کنند.

مدیرکل حج و زیارت گیلان با بیان اینکه هزینه حج نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، گفت: امسال برای نخستین بار دریافت هزینه سفر زائران خانه خدا در دو مرحله انجام شد.

وی افزود: سازمان حج و زیارت امسال 64 پزشک زن را برای ارائه خدمت به بانوان زائر در مکه و مدینه و همچنین راه اندازی هفت درمانگاه ویژه بانوان دعوت کرده است.

یگانه در ادامه تهیه چمدان های یکسان برای تمامی حجاج کشور را از دیگر اقدامات این سازمان دانست و اظهارداشت: هزینه هر چمدان 140 هزار تومان است که سازمان حج و زیارت این چمدان ها را از محل صرفه جویی به زائران هدیه کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه زائران گیلانی امسال در قالب پنج کاروان به سرزمین وحی اعزام می شوند، گفت: زائران خانه خدا از رودسر و لنگرود در قالب یک کاروان، آستانه اشرفیه و لاهیجان یک کاروان، رشت، انزلی، فومن و صومعه سرا، رودبار، منجیل و لوشان دو کاروان، تالش و آستارا با یک کاروان به حج مشرف می شوند.

مدیرکل حج و زیارت گیلان با بیان اینکه زائران گیلانی حج تمتع امسال ثبت نامی تا 20 بهمن ماه سال 1384 هستند، افزود: اعزام زائران خانه خدا در تاریخ های دو و سوم مهر ماه امسال از فرودگاه رشت عازم فرودگاه جده خواهند شود.

وی تصریح کرد: امسال زائران گیلانی از جده عازم میقات جفه می شوند و پس از محرم شدن برای انجام عمره تمتع به مکه مکرمه عزیمت می کنند.

یگانه بیان داشت: زائران گیلان بعد از بجا آوردن اعمال حج دوم و سوم آبان ماه به وطن باز می گردند.

وی اذعان داشت: با توجه به ساخت و ساز در حرم و اطراف حرم برای توسعه مصلی و همچنین محل طواف حجاج طی دو سال گذشته همگان شاهد کاهش ظرفیت حجاج همه کشورها ازجمله جمهوری اسلامی بوده اند.

مدیرکل حج و زیارت استان یادآورشد: گیلان امسال نسبت به سال گذشته فقط 25 نفر زائر بیشتر دارد .