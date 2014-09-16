به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر سه شنبه در مرز مهران اظهار داشت: ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی برای رونق بخشیدن به مرز مهران و افزایش صادرات و بهبود وضعت معیشت و اقتصاد مردم استان در حال پیگیری است.

وی افزود: مرز مهران یکی از ظرفیت های بسیار عالی استان است و متقاضیان بسیاری برای سرمایه گذاری در پایانه مرزی مهران اعلام آمادگی کرده اند و برای گسترش پیوندهای اقتصادی با عراق برنامه ریزی لازم و مناسب تری انجام شود و روابط با تجار و سرمایه گذاران عراقی و همچنین بخش دولتی این کشور افزایش یابد چراکه گسترش پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای همسایه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی همچنین از آمادگی استان برای افزایش مراودات و ارتباطات بین مقامات دو استان خبر داد و تصریح کرد: در این خصوص می‌توان نماینده‌ای از استانداری واسط در ایلام حضور یابد و برای افزایش ارتباطات و همچنین رفع مشکلات و مسائل موجود و توسعه بیشتر مناسبات اقدامات لازم را صورت داد‌.



مروارید افزود: با توجه به مرزهای مشترک طولانی استان ایلام و کشور عراق، مسئولان ارشد استان برای توسعه و گسترش همکاری ها با کشور همسایه اهمیت فراوانی قائل شده اند.

مروارید با اشاره به بالا رفتن حجم مراودات تجاری مرز مهران تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در شمال عراق پیش آمده حجم صادرات از مهران به سمت عراق را بیشتر شده است که باید برنامه ریزی لازم برای تردد راحت‌تر و سهولت صادرات مرز در نظر گرفته شود‌.

این مسئول تصریح کرد: استان ایلام همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود مرزهای طولانی در کنار ظرفیت های گوناگون و مناسب در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از بهترین شرایط برای گسترش همکاری های فرهنگی و پیوندهای اقتصادی با کشور عراق برخوردار است.



وی افزود: امکانات لازم و زیرساخت های کافی در پایانه مرز رسمی و بین المللی مهران به عنوان پیش زمینه توسعه اقتصادی استان فراهم است که می توان از این ظرفیت برای گسترش پیوندهای اقتصادی و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به استان های مختلف عراق ایلام بیشترین بهره گرفت.

مروارید اضافه کرد: راه اندازی شعبه های بانک های ایرانی و تردد کامیون های ایرانی حامل کالا در استان واسط و تخلیه بار آنها در درون خاک عراق از مواردی است که می تواند در شتاب دادن صادرات به این کشور تاثیرگذار باشد و سفارت ایران در بغداد می تواند در رایزنی با مقام های دولت مرکزی این کشور به رفع شدن این مشکل ها کمک شایان کند.

باید برای افزایش صادرات و شتاب بخشی روند صادرات در مرز مهران تمهیدهای لازم اندیشیده شود که این مهم در دیدار با استاندار واسط عراق مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم نامه ای نیز در این خصوص امضا شده است.