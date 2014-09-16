به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه باید به سمت صنعتی سازی در صنعت ساختمان برویم اظهار داشت: اگر قرار است در این بخش توسعه داشته باشیم در گرو داشتن رویکرد صنعتی سازی است.

وی با بیان اینکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید 30 درصد ساخت و سازها در کشور به صورت صنعتی احداث شود تصریح کرد: همچنین تا پایان سال 1404 به عنوان سند چشم انداز توسعه کشور باید 70 درصد ساخت و سازها به صورت صنعتی انجام گیرد.

استاندار لرستان بیان داشت: این در حالی است که در حال حاضر به طور خوش بینانه تنها 1.5 درصد از ساخت و سازها به صورت صنعتی انجام می شود.

بازوند با اشاره به پیگیری برای احداث کارخانه بتن سبک در استان یادآور شد: در این راستا حجم سرمایه گذاری بالغ بر 80 میلیارد تومان صورت خواهد گرفت.

وی از احداث این کارخانه تولید بتن سبک یا گازی در شهرستان الیگودرز خبر داد و تصریح کرد: این امر کار خوبی است که پیمانکاران می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

استاندار لرستان احداث این کارخانه در استان را یکی از فعالیتهای در دستور کار برای حرکت به سمت صنعتی سازی در لرستان دانست و گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و زلزله خیزی استان لرستان انجام ساخت و سازها به صورت سنتی قابل قبول نیست.

بازوند یادآور شد: کارخانه بتن سبک الیگودرز با سرمایه گذاری بنیاد مسکن احداث می شود که گامی در راستای صنعتی سازی در حوزه ساخت و ساز است.