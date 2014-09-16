به گزارش خبرنگار مهر، نسرین شهبازی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان مهدهای کودک استان از اعمال افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک استان از مهرماه امسال خبر داد و گفت: به همین منظور شهریه مهدهای کودک شهری 30درصد و مهدهای کودک شهرستانها و روستامهدها 25درصدافزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: اعمال این نرخ از مهرماه امسال اجرایی شده و مهدهای کودک باید بر اساس قوانین مربوطه افزایش این نرخ را در موعد مقرر اجرا کنند.

وی اظهار کرد: در سطح استان 302 مهدکودک شامل 103 مهد روستایی و 199 روستا مهد فعالیت می‌کنند و در مهدهای استان حدود 10 هزار و 600 کودک آموزش می‌بینند که از این تعداد کودک چهار هزار و 879 کودک در مهدهای شهری و 5 هزار و 711 کودک در مهدهای روستایی ثبت نام شده‌اند.

شهبازی ادامه داد: 480 مربی در مهدهای شهری و 325 مربی در مهدهای روستایی ، مطابق ضوابط قانونی و شرعی به کودکان آموزش می‌دهند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان تصریح کرد: به صورت استانی و شهرستانی نظارت مستمر بر کار مهدهای کودک صورت می‌گیرد و با هرگونه رفتار غیراخلاقی و قانونی برخورد شدید می‌شود.

وی اضافه کرد: شهریه مهدهای کودک متفاوت بوده و بر اساس درجه بندی یک ستاره مشروط، یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره نرخ شهریه این مراکز تعیین می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی ایلام گفت: همچنین درجه بندی روستامهدها نیز بصورت سطح یک، دو، سه و چهار انجام خواهد شد.

وی تعداد کل مهدهای کودک استان را 302 مهد کودک عنوان کرد که از این تعداد 101 مهد کودک در مناطق شهری و مابقی در روستاهای استان فعالیت دارند.



