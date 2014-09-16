به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در موصل فاش کردند: تروریستهای داعش به تجار و بازرگانی که شرکای شیعی و مسیحی دارند ضرب الاجل داده اند که اموال شرکای خود را به این گروهک بدهند، در غیر این صورت، همه اموال آنها به زور تصاحب می کنند.

یکی از تاجران در این باره اعلام کرد: ما مجبور به تحویل دارایی هایی شرکای خود از بیم مصادره همه اموال هستیم.

از سوی دیگر تروریستهای داعش از ساکنان سنی موصل که از این شهر فرار کرده اند خواسته اند که به این شهر بازگردند و در غیر این صورت اموال آنها مصادره می شود.