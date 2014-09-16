به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحيم شعباني پیش از شامگاه سه شنبه در حاشیه نظارت تخصصي و ساماندهي كلانتري و پاسگاه هاي لاكان و سراوان افزود: خدمت صادقانه به مردم امنيت اجتماعي و هنجارپذيري را در جامعه ايجاد خواهد كرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس باید نسبت به حل مسائل و مشكلات جامعه تلاش کرد تا مردم در بحث امنيت و آرامش هيچ دغدغه ای نداشته باشند.

سرهنگ شعباني ادامه داد: هنگامی که افراد به كلانتري ها و پاسگاه ها مراجعه مي کنند و ذيحق هستند بايد حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع به نحو شايسته و مطلوبي در اولويت فعالیت ها قرار گیرد.

وی افزود: خدمت كردن در سنگر مقدس نيروي انتظامي يك افتخار و موهبت الهي است كه اين فرصت نصيب هر كس نمي شود.

فرمانده انتظامي شهرستان رشت همچنین گفت: خدمت صادقانه خود عاملي براي پيشگيري از ناهنجاري ها و كاهش جرائم بوده که در این راستا تلاش بي وقفه و شبانه روزي همكاران نشان از اين خدمت صادقانه و بي منت آنها است.

وی ادامه داد: اقدام های مورد نیاز برای پاكسازي مناطق آلوده و جرم خيز به ويژه پارك جنگلي و كنترل موزه ميراث فرهنگي سراوان از اهميت بسزايي برخوردار است .

سرهنگ شعبانی اشرافيت اطلاعاتي روسا و فرماندهاي كوپ نسبت به حوزه استحفاظي و ماموريت خود را مهمترين عامل براي موفقيت در انجام وظايف اعلام کرد و اظهار داشت: براي موفقيت در انجام وظايف مي توان از مشاركت و تعامل مردمي در انجام ماموريت ها بهره برد.