به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ سبزه میدان شهر زنجان افزود: وزارت راه و شهرسازی در حد توان از شهرداران حمایت می کند تا بافت هایی از شهرهای تاریخی که در وضعیت مناسبی قرار ندارد را نوسازی کنند و دولت نیز به دنبال بازآفرینی شهرها تاریخی است.

وی با بیان اینکه در شهرها باید محیط هایی برای گردهمایی ایجاد شود ابراز کرد: محیط هایی که مردم بتوانند در آنها اجتماع کنند و در این محیط ها شاهد انس و الفت و مهربانی اسلامی را شاهد باشیم احداث می شود.

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به بزرگترین پروژه عمران شهری زنجان تصریح کرد: سبزه میدان نماد شهر زنجان است که به زنجان هویت و مفهوم و حس تعلق داده است که متاسفانه بسیاری از شهرهای کشور فاقد چنین نمادهایی هستند.

آخوندی خاطر نشان کرد: هر شهر مجموعه ای از تاریخ، فرهنگ، سازمان اجتماعی و مردم است و از طریق نمادهای مردم یک شهر تاریخشان را به یاد می سپارند.

وی با بیان اینکه نمادهای شهری، مردم را به شهرشان علاقه مند می کند افزود: نمادهای شهری به یک شهر هویت می دهد و وقتی از شهرسازی بومی و فرهنگ اسلامی سخن به میان می آید به این دلیل است که وقتی این شهرها وجهه خارجی یافتند باید نمادهایی داشته باشند که حس کنیم ما به آن شهرها تعلق داریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عمارت دارایی بیان کرد: این ساختمان بیش از 70 سال قبل ساخته شده و با این حال بیشتر با آن می توان ارتباط گرفت تا ساختمان هایی که جدیدا می سازیم.

آخوندی افزود: وزارت راه و شهرسازی از این اقدام سترگ شهرداری زنجان که با حمایت تمامی مسئولان استانی صورت گرفته حمایت کامل می کند و دولت نیز بدنبال چنین پروژه هایی است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با ابراز خرسندی از افتتاح این طرح عنوان کرد: امید است این پروژه در زمان مقرر به اتمام رسد.