به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه امروز در کاخ ریاست جمهوری این کشور در دمشق،"فالح الفیاض" مشاور امنیت ملی عراق و فرستاده "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق را به حضور پذیرفت.

بشار اسد در این دیدار تاکید کرد: مبارزه با تروریسم با فشار بر کشورهایی که از تروریستها در سوریه و عراق حمایت می‌کنند، آغاز می‌شود.

وی افزود: این کشورهای حامی تروریسم، هم اکنون ادعا می‌کنند که در صف مبارزه با تروریستها قرار گرفته اند.

رئیس جمهور سوریه همچنین بر لزوم تقویت همکاری میان عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم که منطقه و جهان را در معرض تهدید قرار داده، تاکید کرد.

در این دیدار فرستاده نخست وزیر عراق، بشار اسد را در جریان آخرین تحولات عراق و اقدامات و تدابیر دولت در رویارویی با تروریسم قرار داد.