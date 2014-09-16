به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح عصر امروز در خصوص دانشگاه علمی کاربردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه علمی کار بردیارساد وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد کرمان درپنج رشته تحصیلی شامل، سینما گرایش فیلم سازی، معماری داخلی ، کاردانی فرهنگی، کاردانی کتابداری و روابط عمومی می باشد.

وی در ادامه افزود: از رشته های اعلام شده سه رشته سینما، کاردانی کتابداری و روابط عمومی به حد نصاب رسیده و از مهرماه سال جاری این دانشگاه پذیرش دارد.

فلاح با اشاره به اینکه افراد می توانند برای ثبت نام به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان مراجعه کنند بیان داشت: کلاس های ترم مهر ماه در موسسه همکار برگزار می شود و در بهمن ماه سال جاری تجهیزات این داشگاه کامل تر خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه فوق در چند رشته کاردانی پیوسته پذیرش خواهد کرد تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی ارشاد واحد کرمان از ترم بهمن ماه سال جاری رشته های موسیقی گرایش نوازندگی ساز ایرانی و انیمیشن به رشته های این دانشگاه اضافه خواهد شد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: از مهر ماه سال آینده رشته روزنامه نگاری در داشگاه علمی کار بردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد کرمان خواهد آمد.

سعیدی، گزینه احتمالی ریاست این دانشگاه

شنید ها حاکی است فرشید فلاح در اقدامی بهنام سعیدی فرماندار اسبق کرمان را گزینه اصلی ریاست دانشگاه علمی کاربردی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی واحد کرمان برگزیده است.

.بهنام سعیدی دارای مدارک تحصیلی مختلف از جمله دکترای مدیریت منابع انسانی (در حال تدوین پایان نامه)‌، فوق لیسانس مدیریت آموزشی و فوق لیسانس زبان انگلیسی است.