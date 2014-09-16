به گزارش خبرنگار مهر، کلاسهای آموزش ماموران سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 کرمان ظهر امروز در مرکز آموزش و پژوهش استانداری تشکیل شد .

محمد سلیمانی در این مراسم با اشاره به وسعت زیاد شهر کرمان و حجم کار بالایی که باید در این سرشماری صورت پذیرد اذعان داشت : وسعت زیاد سرزمینی ، تعداد زیاد شهرها و پراکندگی مناطق روستایی شهرستان کرمان باعث می شود که حجم کار بالا رفته و اهمیت کار نیز فزایش یابد .

وی افزود: به دلیل اهمیت کار و اینکه اطلاعات حاصل از این سرشماری برای مدت ده سال مبنای برنامه ریزی های کشور در امور کشاورزی قرار می گیرد ، در انتخاب ماموران سرشماری نهایت دقت به عمل آمده تا علاوه بر داشتن مدرک و ملاکهای مورد نیاز ، تجربه کار در بحث آمارگیری را داشته باشند .

قائم مقام اجرایی سرشماری استان اضافه کرد: کلاسهای آموزش ماموران به مدت یک هفته به صورت فشرده و در دو شیفت صبح و عصر برگزار می شود.

طرح سرشماری موجب بهبود وضعیت برنامه ریزی برای حمایت از کشاورزان می شود

علی سلاجقه، معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری کرمان نیز به بیان ویژگی های خاص شهرستان کرمان پرداخت و گفت: این شهرستان با 6 بخش ، 13 شهر ، 16 دهستان و 158 آبادی دارای سکنه ، بزرگترین شهرستان استان است و بدلیل این پراکندگی و گستردگی میزان کار زیادی در بحث سرشماری باید صورت پذیرد .

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ تولید محصولات کشاورزی 22 محصول زراعی و 23 محصول باغی در شهرستان کرمان برداشت می شود که این نشان از قابلیت های بالای این شهرستان در مباحث کشاورزی است .

محمد خاکپور ناظر مرکز آمار کشور ضمن بیان تفاوتهای سرشماری این دوره با دفعات قبل گفت: سرشماری کشاورزی امسال بر خلاف سایر سرشماریها بدون استفاده از فرمهای پرسشنامه و تنها با استفاده از تبلت صورت می پذیرد . در این روش ماموران اطلاعات حاصل از پرسشها را مستقیما وارد تبلت می کنند.

وی با برشمردن مزایای جایگزین نمودن تبلت به جای برگه های پرسشنامه خاطرنشان کرد : هدف استفاده از این تبلتها کاهش خطای انسانی و تسریع در جمع بندی و ارائه اطلاعات است .

این مقام مسئول یادآور شد : ماموران آمارگیری باید ضمن حفظ شئونات اسلامی و برخورد شایسته با کشاورزان ، اطلاعات را به صورت دقیق و صحیح اخذ و وارد کنند.