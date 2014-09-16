به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا اسماعيلي در جلسه برنامه ريزي و هماهنگي سي و چهارمين سالگرد هفته دفاع مقدس كه عصر امروز در سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان برگزار شد، اظهار داشت: در برهه كنوني و در زماني كه امريكايي ها در حال رايزني در دنيا به دنبال يك رويكرد جديد براي حفظ خود هستند ما بايد مسئله دفاع مقدس را جدي گرفته و اين موضوع را مورد توجه بيشتر قرار دهيم كه شاه كليد انقلاب اسلامي پس از پيروزي انقلاب دفاع مقدس بود و همانگونه كه در پيروزي براي دنيا حرف نو و تازه اي داشتيم در دفاع مقدس هم حرف هاي جديدي زديم.

امام جمعه گلپايگان با بيان اينكه استكبار جهاني به سركردگي امريكا با اين تفكر كه كشور تازه انقلابي ايران با ارتش از هم پاشيده و عدم نظم و انسجام در كشور با برنامه تنظيم شده قصد فروپاشي نظام اسلامي را در سر مي پروراندند، افزود: آنان با هجوم بي سابقه و تحميل جنگ در كشور انقلابي ما با همكاري تمامي كشورهاي غربي و حتي شوروي، ايران اسلامي تنها با حمايت كشور سوريه توانست در مقابل آنان بيايستد و به پيروزي نائل آيد.

وي با تشريح نشست 30 كشور غربي و خاورميانه اي در پاريس به منظور هجوم عليه تكفيري ها و داعشي ها به دنيا نشان دادند كه خود عامل تجهيز اين از خدا بي خبران و ددمنشان بودند، افزود: امروز به بهانه سربريده شدن دو خبرنگار امريكايي در قالب مبارزه با تروريسم و داعش قصد يورش به كشور انقلابي سوريه و عراق را حتي با مخالفت مسئولان آن كشورها برنامه ريزي كرده اند.

حجت الاسلام اسماعيلي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب در ترخيص از بيمارستان در گفتگو با خبرنگاران جمله اي بسيار زيبا در راستاي نشست 30 كشور در پاريس عنوان كرد مبني بر اينكه در سه روز آخر بستري با شنيدن اين اخبار تفريحي داشتيم و با اين جمله پرستيژ امريكا را خرد كردند و برجك امريكا را حسابي زدند، افزود: اين جمله براي امريكايي ها خيلي گران تمام مي شود و مقام عظماي ولايت هيچگاه ريز در مسايل وارد نمي شدند و فرمودند: وزير امور خارجه امريكا از وزير امور خارجه ايران جهت شركت در نشست پاريس دعوت كرده بود كه وزير امور خارجه ايران جواب منفي داده بود و براي اينكه خود را مطرح كنند و دعوت از ايران را سرپوش بر كارهايشان بگذارند اعلام مي كنند ايران نبايد در اين نشست حضور داشته باشد.

وي با بيان اينكه امريكايي ها قصد بازي گرفتن ايران را در مسايل جهاني دارند، تصريح كرد: ما در بازي آنان شركت نخواهيم كرد و امريكايي ها قطعاً از اين حركت ما ناراحت هستند، همانگونه كه سخنگوي وزارت خارجه آنها بيان كرده ما در مذاكره 1+5 شركت نمي كنيم مگر اينكه ايراني ها از برنامه هسته اي خود دست بردارند.

نماينده ولي فقيه در گلپايگان با تأكيد بر اينكه هفته دفاع مقدس را با اهتمام بيشتري گرامي داشته و ياد ايثارگران را زنده نگه داريم، افزود: انتظار است در برگزاري برنامه هاي هفته دفاع مقدس تمام امور را به سپاه واگذار نكرده و تمامي ادارات و مجموعه هاي نهادي و اجرايي در برگزاري آن نقش آفريني كنند و حتي مردم، مساجد و هيئت ها نيز در اين امر به كمك آمده و با سپاه و بسيج در پررنگ تر اجرايي كردن هفته دفاع مقدس قدم بردارند.

احياي اسلام و پيشرفت آن در گرو روحيه جهاد است

در ادامه حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي موسوي امام جمعه گلشهر با بيان اينكه جهاد مسئله اي است كه بايد در هر زمان يك مسلمان به آن توجه داشته باشد، افزود: احياي اسلام و پيشرفت آن در گرو روحيه جهاد است و روحيه ايثارگري، شجاعت و در صحنه بودن در هر زمان تكرار شود.

وي با اشاره به اينكه برگزاري كنگره شهدا به منظور شناخت مردم و جوانان است، افزود: افرادي كه دوران دفاع مقدس را درك نكرده و نديده اند كه بيش از 40 كشور دنيا با تجهيز و كمك به صدام قصد فروپاشي نظام اسلامي ما را در سر مي پرورانند و اگر روحيه جهادي نبود ما مسلماً شكست مي خورديم.

شركت آحاد جامعه در برگزاري هر چه باشكوه تر برنامه هاي هفته دفاع مقدس

در ادامه معاون فرمانداري گلپايگان اظهار داشت: در برگزاري برنامه هاي هفته دفاع مقدس بر اساس تأكيدات سال گذشته دستگاه هاي ذيربط نسبت به آماده سازي فضاي شهري و سيستم اداري با رنگ و بوي ارزش هاي دفاع مقدس برنامه ريزي كنند به گونه اي كه با ديگر برنامه هاي طول سال متفاوت باشد.

محمدسعيد طاهري با تأكيد بر اينكه تمام ادارات نسبت به نصب بنر و پلاكارد از تصاوير متناسب و جملات اثرگذار در سردرب ادارات استفاده كنند، تصريح كرد: حضور در برنامه هاي دفاع مقدس از سوي مديران و كاركنان ادارات، ايجاد سنگر در ورودي ادارات و حضور در ميدان تير واقع در اردوگاه قدس، غبارروبي مضجع شريف شهداي گرانقدر در رأس برنامه هاي مديران و مسئولين ادارات و نهادها قرار گيرد.

وي در ادامه به تشكيل كميته هاي مربوط به هفته دفاع مقدس اشاره كرد و خواستار شركت تمامي اعضا با انسجام كامل در برگزاري هر چه باشكوه تر برنامه هاي هفته دفاع مقدس تأكيد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمداسماعيل عليشاهي فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه گلپايگان نيز گزارشي مبسوط از برنامه هاي هفته دفاع مقدس را جهت استحضار اعضاي حاضر در جلسه بيان كرد و خواستار حضور آحاد جامعه به ويژه مسئولين دستگاه هاي اجرايي و نهادي شهرستان در برنامه هاي هفته دفاع مقدس شهرستان گلپايگان شد.