به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره تئاتر استان يزد عصر سه شنبه با حضور جمعي از هنرمندان، مديركل ارشاد استان يزد، هيئت داوران، معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد و جمعي از مسئولان شهرستاني و استاني برگزار شد.

در اين مراسم هيئت داوران شامل ناصر آقايي، حسين رازي و حسن عابدي، برگزيدگان اين جشنواره را معرفي و از آنها تجليل كردند.

در اين جشنواره در بخش طراحي برشور، لوح تقدير و جايزه نقدي به نرگس ابراهيمي براي طراحي صحنه نمايش "ترنج" اختصاص يافت و جايزه بهترين طراحي لباس نيز به مرجان السادات طيبي براي نمايش "رقص كاغذ پاره‌ ها" تعلق گرفت.

هيئت داوران در بخش موسيقي نمايش، هيچ يك از آثار را شايسته تقدير و حائز رتبه‌هاي اول تا سوم ندانست.

در بخش طراحي صحنه نمايش نيز ضمن تقدير از طراحان نمايش‌هاي "ما به هم دروغ نمي‌ گوييم" و "هميشه همه چيز"، جايزه هيئت داوران از آن ابوالفضل سليمي شد.

جايزه اول و سوم بازيگري زن به "ما به هم دروغ نمي گوييم" رسيد

هيئت داوران در بخش بازيگران زن، جايزه رتبه سوم را به طور مشترك به رعنا مومني به خاطر بازي در نمايش "ما به هم دروغ نمي ‌گوييم" و مريم هاشمي به خاطر بازي در نمايش "سگ مارس" اهدا كرد.

جايزه دوم اين بخش نيز به طور مشترك به زهرا زين‌الديني به خاطر بازي در "رقص كاغذ پاره ‌ها" و سپيده عطارها به خاطر بازي در "ترنج" رسيد.

اما هيئت داوران، ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و جايزه نقدي خود را به رتبه نخست بازيگري زن، ناهيد فرجي به خاطر بازي در نمايش "ما به هم دروغ نمي ‌گوييم" اهدا كرد.

در بخش بازيگري مرد نيز جايزه سوم به طور مشترك به صاحب حائري‌زاده براي بازي در نمايش "ما به هم دروغ نمي‌ گوييم" و علي دهقان ‌پور به خاطر بازي در نمايش "ترنج" اختصاص يافت و جايزه دوم به ابوالفضل سليمي به خاطر بازي در "هميشه همه چيز" و جايزه اول اين بخش نيز به عليرضا خورشيدنام به خاطر بازي در نمايش "ما به هم دروغ نمي ‌گوييم" اختصاص يافت.

در بخش نمايشنامه‌ نويسي نيز هيئت داوران جايزه دوم را به مهدي مرعشي به خاطر نمايشنامه "هميشه همه چيز" و جايزه اول را به كيوان ميرمحمدي به خاطر نمايش "ما به هم دروغ نمي‌ گوييم" اهدا كرد.

"ما به هم دروغ نمي گوييم" جايزه اول كارگرداني و نمايشنامه نويسي را نيز از آن خود كرد

هيئت داوران، جايزه كارگرداني اين جشنواره را به مسيح دهقاني به خاطر نمايش "ترنج" به عنوان نفر سوم، مهدي مرعشي به خاطر كارگرداني نمايش "هميشه همه چيز" به عنوان نفر دوم و صادق نصيري به خاطر نمايش "ما به هم دروغ نمي ‌گوييم" به عنوان نفر اول اهدا كرد.

هيئت داوران همچنين دو نمايش "هميشه همه چيز" و "ما به هم دروغ نمي ‌گوييم" را بدون اولويت به مرحله منطقه ‌اي اين جشنواره فرستاد.

در بخش ابتدايي تجليل از برگزيدگان جشنواره، هيئت داوران از سرپرستان يا كارگردانان همه گروه‌ هاي نمايشي شامل "ما به هم دروغ نمي ‌گوييم"، "بعد از گودو"، "دو مرغابي در مه"، "در حال كندن پوست پياز"، "هميشه همه چيز"، "ترنج"، "سگ مارس" و "رقص كاغذ پاره ‌ها" با اهداي جوايزي تجليل كرد.

در اين جشنواره همچنين از محمد جباري و مدير طاهري به عنوان اساتيد برجسته هنر تئاتر استان يزد تجليل شد.