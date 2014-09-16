به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه سبزه میدان با اشاره به تلاش های گذشته برای اجرای این طرح که بی نتیجه مانده بود خاطر نشان کرد: در حال حاضر این توفیق حاصل شد تا شاهد نتیجه تلاش ها باشیم.

استاندار زنجان، با اشاره به تلاشهای معاونت عمرانی استانداری در جلب حمایت سرمایه گذاران تصریح کرد: خدمت گذاران مردم باید قدر این توفیق را بدانند چراکه فرصتی برای خدمت گذاری به مردم یافته اند.

انصاری با بیان اینکه معاونت عمرانی استانداری تا پایان پروژه مدیریت کار را به عهده خواهد داشت ابراز کرد: همه مردم برای تکمیل بزرگترین پروژه عمران شهری باید اهتمام داشته باشند تا در زمانبندی مشخص به پایان برسد.

وی افزود: در راستای تکمیل ان پروژه هیچ گونه کارشکنی، کوتاهی و کم کاری پذیرفته نیست و هر گونه کم کاری بی احترامی به مردم تلقی شده و با آن برخورد می شود.

استاندار زنجان، از مردم خواست تا به اجرای پروژه نظارت کنند و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را در زمینه ساخت این پروژه بیان کنند تا از پیشنهادات آنها استفاده شود.

انصاری یاد آورشد: این پروژه با همکاری آحاد مردم و همدلی آنها انجام خواهد شد و پروژه در زمان مقرر پایان یافته و برای زنجان ماندگار خواهد شد.