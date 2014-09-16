به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري بعد از ظهر سه شنبه در آئين تكريم از فرماندار سابق و معارفه فرماندار جديد شهرستان بندرعباس با بيان اينكه تغييرات مديريتي امري طبيعي است، عنوان كرد: تا پيش از اين در دولت تدبير و اميد 11 فرماندار در استان هرمزگان تغيير كرده بودند كه به برخي از فرمانداران سابق ماموريت هاي جديد ابلاغ شد و احمد مرادي فرماندار سابق بندرعباس نيز از نيروهاي وزارت كشور است كه از وي در مسئوليتي جديد استفاده خواهيم كرد.

وي ادامه داد: در نظام جمهوري اسلامي ايران، وقت اداري براي مديران معنا ندارد و يك مدير بايد در صحنه جهاد و خدمت، تلاش فراواني داشته باشد.

استاندار هرمزگان با بيان اينكه بايد از فرصت خدمت به مردم درست بهره ببريم، افزود: در مدت فرصت خدمت بايد تمامي تلاش خود را براي خدمت به مردم انجام دهيم تا پس از دوران خدمت حسرت گذشته را نداشته باشيم.

جادري در ادامه شهرستان بندرعباس را يكي از مهمترين مناطق استان هرمزگان دانست و بيان داشت: در اين شهرستان به عنوان مركز استان هرمزگان حدود نيمي از جمعيت استان هرمزگان زندگي مي كنند و آقاي پويافر داراي سوابق بسيار خوبي است كه براي فرمانداري اين شهرستان انتخاب شده است.

وي تصريح كرد: سياست دولت تدبير و اميد كه سرلوحه آن عقلانيت و اعتدال است، بايد در مديريت امور در شهرستان بندرعباس نيز در سرلوحه كار باشد.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان خاطرنشان كرد: دولت يازدهم به دنبال تنش زدايي در داخل و خارج از كشور و تعامل با تمامي اركان نظام است و شرط موفقيت يك مدير نيز عمل بر پايه منطق و استدلال است.

جادري اظهار داشت: بايد ضمن احترام به تمامي گروهها و تفكرات، در پاسداري از ارزشهاي اسلامي پيشگام باشيم و ضمن دوري از حاشيه، به متن كار بپردازيم.

شايان ذكر است؛ در اين مراسم احمد پويافر سرپرست جديد فرمانداري بندرعباس نيز عنوان كرد: ما براساس سياست هاي دولت تدبير و اميد براي رفع مشكلات مردم گام برخواهيم داشت تا شاهد تداوم اميد و نشاط در جامعه باشيم.

همچنين احمد مرادي فرماندار سابق بندرعباس در اين آئين با اشاره به مشكلات طرح مسكن مهر در بندرعباس به فرصت هاي مهم پيش روي اين شهرستان اشاره كرد و گفت: طرح ارتقاي بخش فين به شهرستان و ارتقاي دهستان هاي سياهو و شميل به بخش از جمله مواردي است كه با اجرايي شدن آنها، كار ماندگاري در شهرستان بندرعباس صورت خواهد گرفت.

در پايان اين مراسم از زحمات احمد مرادي تقدير و احمد پويافر به عنوان سرپرست جديد فرمانداري بندرعباس معرفي شد.