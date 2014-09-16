به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، تشکل وفاداری به مقاومت اسلامی در پارلمان عراق بر مخالفت با دخالت نظامی آمریکا در اراضی عراق تاکید کرد.

عدنان الشحمانی نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت گفت: فراکسیون وفاداری به مقاومت به همراه تعداد دیگری از نمایندگان با دخالت نظامی آمریکا در عراق مخالفند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح و گروههای مقاومت و داوطلبان مردمی به همراه عشایر می توانند تروریسم را شکست دهند و بر گروههای تکفیری غلبه کنند و پیروزی های به دست آمده گواه این مدعاست.

الشحمانی اعلام کرد: حملات هوایی باید با نظارت اتاق عملیات مشترک و با رهبری عراقی ها باشد و ارتش آمریکا در درگیری ها نباید حضور داشته باشد.