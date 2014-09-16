به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، وزارت دفاع عراق در بیانیه از پاکسازی منطقه الالوس در استان الانبار از وجود تروریستهای تکفیری داعش خبر داد.

در این بیانیه آمده است نیروهای مسلح عراق توانستند در یک عملیات گسترده، منطقه الالوس واقع در استان الانبار را از باندهای تروریستی داعش پاکسازی کنند.

این بیانیه از نقش برجسته واحدهای خنثی سازی مواد منفجره در عملیات آزادسازی الالوس خبر دادند، تروریستهای تکفیری، منازل مردم را بمبگذاری کرده بودند تا نیروهای امنیتی و مردم را هدف قرار دهند.

عملیات نیروهای امنیتی عراق با حمایت نیروهای عشایر و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش برای پاکسازی عراق از وجود تروریستها ادامه دارد و تا کنون در درگیریهای مستمر در مناطق مختل، صدها تروریست داعش کشته و زخمی شده اند.

خبر دیگر اینکه یک شهروند عراقی، تلاش تروریستهای داعش را برای ربودن خود ناکام گذاشت که طی آن سه تروریست تکفیری کشته و زخمی شدند.

سخنگوی عملیات بغداد هم از کشته شدن و بازداشت 259 تروریست داعش در مناطق کمربندی پایتخت عراق در جریان عملیات گسترده پاکسازی این مناطق از وجود تروریستهای تکفیری خبر داد.