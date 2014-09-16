به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز در اظهاراتی درباره حملات علیه داعش اظهارنظر کرد.

وی اظهار داشت: مشارکت نیروی زمینی آمریکا در حملات علیه داعش هنوز نهایی نشده و در آینده مشخص خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که حزب الله عراق و "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر روز گذشته با صدور بیانیه‌هایی جداگانه و شدید اللحن به آمریکایی‌ها درباره اعزام نظامیان خود به خاک عراق هشدار داده بودند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی اعزام نیروهای زمینی ارتش این کشور را به عراق نهایی ندانسته که "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا امروز در اظهاراتی اعلام کرد: ما به زودی هزار و 600 مشاور نظامی در عراق اعزام خواهیم کرد.