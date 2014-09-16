به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در هفتصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اجرای سند تحول نظام آموزش کشور، گفت: مشکلات موجود در نظام آموزشی کشور تنها از طریق دولت مرتفع نمی‌‌شود و باید زمینه حضور بخش خصوصی در اداره مدارس غیردولتی را فراهم کرد.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تصریح کرد: دولت وظیفه دارد زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه بویژه در عرصه آموزش را فراهم نماید.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت یازدهم وارث مشکلات بسیاری بوده و کشور دارای شرایط اقتصادی‌ ویژه‌ای است، از افزایش بودجه بخش‌های مربوط به آموزش و پرورش ، سلامت و امنیت خبر داد و گفت: تنها راه رشد اقتصادی کشور آماده‌سازی شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف است.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت به منظور خروج از رکود و اتمام طرح‌های نیمه تمام، برای اولین بار بیش از صددرصد بودجه مصوب طرح‌های عمرانی در استان‌ها را در ۵ ماهه اول سال جاری تخصیص داده است، گفت: حل مشکلات بخش‌های مختلف در گرو تحول اقتصادی است.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش صدا و سیما در تشویق و ترغیب امر سوادآموزی اظهار امیدواری کرد با افزایش کیفیت نظام آموزشی کشور و فراگیر شدن آن ، معضل بی‌سوادی از جامعه رخت بربندد.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش بر حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاست‌هایی که منجر به تبلیغ و ترویج نمادها و نشانه‌های ایرانی - اسلامی در جامعه ‌شود، تأکید کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای حفاظت از هویت فرهنگی کشور سیاست‌هایی را تنظیم و تبلیغ کند که منجر به رایج شدن کاربرد نمادها و نشانه‌های ایرانی – اسلامی در بخش‌های مختلف جامعه شود.

دکتر روحانی از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا با هدف‌گذاری صحیح، سیاست‌گذاری و تبیین نقشه راه و استفاده از توان شورای مهندسی فرهنگی ، ساز و کاری مناسب برای ترویج، اجرا و نظارت بر طرح استفاده از نمادها و نشانه‌های ایرانی – اسلامی بیندیشد.

در این جلسه همچنین به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمدرضا محمدی ساردو، دکتر انوش برزیگر و دکتر محمدرضا میری‌بنجار به ترتیب به ریاست دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت، علوم پزشکی گیلان و علوم پزشکی سیستان و بلوچستان برگزیده شدند.

در این جلسه دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش گزارش مبسوطی از اجرای سند تحول نظام آموزش کشور، اجرای آزمایشی طرح تعالی در ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه از ابتدای مهر امسال ، سازماندهی و بهسازی منابع انسانی، بودجه و هزینه‌ها و همکاری با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارایه کرد و از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای کیفی‌سازی آموزش و توزیع مناسب نیروی انسانی در سراسر کشور خبر داد.