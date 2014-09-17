تمجید از استاندار مولتی مدیا/ ساعتی که برای تعویض باطری نیازمند داربست است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع مجید کیان پور معاون عمرانی سابق استاندار لرستان و معارفه محمد اصلانی معاون جدید استاندار با حواشی همراه بود که غیبت مجید کیان پور در مراسم تودیع خود را می توان بزرگترین حاشیه این مراسم دانست تا استاندار لرستان اعلام کند که از وی برای حضور در این مراسم دعوت شده ولی کیان پور کم لطفی کرده است.

همچنین در این مراسم مجری برنامه به وضعیت سالن اجتماعات معاونت عمرانی استانداری لرستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که مشکلات این سالن در دوره معاونت جدید عمرانی رفع شود تا استاندار لرستان که برای سخنرانی پشت تریبون آمده بود به مشکلات این سالن از جمله وضعیت امکانات خنک کننده و حتی ساعت نصب شده در بالای سن اشاره کند.

اشاره استاندار لرستان به تمام شدن باطری ساعت موجود در سالن بود که روی ساعت 9 باقی مانده و کار نمی کرد تا بازوند بگوید که با توجه به محل نصب این ساعت باید برای تعویض باطری آن چندین برابر قیمت ساعت هزینه کرد و داربست زد که این موضوع موجب خنده حاضران در سالن شد.

همچنین گرمای حاکم بر سالن از دیگر حواشی بود که سخنرانان مختلف مورد اشاره قرار دادند تا استاندار لرستان هنگام ابلاغ حکم محمد اصلانی معاون جدید عمرانی استاندار لرستان به مزاح حکم را به همراه گرمای سالن به وی تقدیم کند.

معاون جدید عمرانی استاندار لرستان نیز در سخنرانی خود با تمجید از هوشنگ بازوند استاندار لرستان از وی به عنوان یک استاندار مولتی مدیا(چند رسانه ای) یاد کرد.

محمد اصلانی همچنین با اشاره به اینکه اصالت وی نهاوندی است گفت: در این چند هفته که نام من به عنوان معاون عمرانی استاندار مطرح شد پیامکهای زیادی در زمینه کوهدشتی، الشتری و ... بودن برای من ارسال شد که من همینجا اعلام می کنم که من لر هستم و به لر بودن خود افتخار می کنم ولی محل کارم به طور عمده همدان و تهران بوده است.

وی با بیان اینکه پرداختن به حواشی موجب غفلت از متن کارها می شود یادآور شد: من عضو هیچ جبهه و یا گروه سیاسی نیستم ولی دارای اندیشه و تفکر مختص به خودم بوده و به برنامه های دولت تدبیر و امید ایمان دارم.