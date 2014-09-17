اجرای 140 طرح پژوهشی در مازندران/ بانک اطلاعات پژوهشگران تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله آجدانی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، نقش پژوهش را در فرایند توسعه کشور مهم دانست و اظهار داشت: زمانی می توانیم به توسعه همه جانبه کشور دست یابیم که نگاه جامعه به طورعام و نگاه مسوولان به طور خاص پژوهش محور باشد.



وی تصریح کرد: در جامعه ای که هنوز اذهان عمومی و بسیاری از اذهان خواص، آمادگی و علاقه مندی و توانایی لازم برای قرار گرفتن در فضای مناسب، آزاد و امن جهت جستجو برای مساله ها، طرح پرسش ها و تشکیک در امور نداشته باشند، پژوهش چه جایگاهی می تواند داشته باشد!



وی سهم اعتبارات پژوهشی را یکی از مهمترین شاخص های بررسی توسعه علمی هر کشور دانست و گفت: کمبود اعتبارات پژوهشی تخصیصی در ایران بسیار نگران کننده است.



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری مازندران یادآور شد: میانگین اعتبارات تخصیصی این حوزه در چند سال اخیر کمتر از نیم درصد بود که از سال 92 به یک الی 3درصد درصد افزایش یافته که این مقدار نه تنها کافی نیست بلکه اعتبارات تخصیص یافته عملا به یک درصد فراترنمی رود.



وی رقم اعتبارات پژوهشی در کشورهای توسعه یافته را حداقل 2.5 تا پنج درصد اعلام کرد.



آجدانی تصریح کرد : رشد توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و صنعتی زمانی محقق می شود که در برنامه ریزی هدفمند و کلان کشور توجه مناسبی به امر پژوهش صورت پذیرد.



وی با بیان این درگذشته طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه محور نبود، گفت: حتی به دلیل نبودن یک سامانه پژوهشی و بانک اطلاعاتی مدون در حوزه پژوهش، قادر به مدیریت پژوهش ها برای جلوگیری از موازی کاریها نبودیم.



این استاد دانشگاه به تدوین نخستین طرح جامع پژوهشی و تکمیل و توسعه بانک اطلاعات پژوهشگران در مازندران در دولت یازدهم اشاره و اضافه کرد: بر اساس نیازمندیهای بومی و اسناد بالا دستی اولویت های پژوهشی تعیین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.



آجدانی ادامه داد: براساس این راهبرد، همه دستگاه های اداری و اجرایی استان مکلف به تخصیص یک تا سه درصد درآمدهای ناشی از تملک و هزینه برای امر پژوهش شده اند و این اداره کل برای اولین بار با اتخاذ چنین راهبردی در واقع، چشم انداز توسعه استان را پیش روی ادارات و نهادها و پژوهشگران قرار داده است.



مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری مازندران گفت : مهم تر این که هزینه کرد اعتبارات پژوهشی توسط نهادها به طور شفاف در اختیار دستگاه های این استان قرار گرفته است.



وی اظهار داشت: این اداره کل موفق شد در مازندران با اخذ تاییده برای اجرایی شدن بیش از 140 طرح پژوهشی کاربردی و توسعه محور، بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار راجذب این استان کند.



وی خاطرنشان کرد: این رقم اعتبار اگرچه در مقایسه با سنوات گذشته رشد چشمگیری داشته ولی هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم ولی پیش بینی ما در سال 93 افزایش از این رقم تا یکصد میلیارد ریال در حوزه پژوهش استان می باشد.



آجدی یادآور شد: در دولت گذشته، بسیاری از پروژه های پژوهشی که اعتبارات دولتی برخوردار بودند متاسفانه به شکل رانت به عده از پژوهشگران داده می شد در واقع اعتبارات عادلانه توزیع نمی شد.



آجدانی تاکید کرد: در سیاست گذاری جدید این اداره کل مصمم هستیم تا با نظارت جدی بر پژوهش های مصوب ، علم و دستاوردهای حاصل از پژوهش ها را با صنعت ، اقتصاد و جامعه گره بزنیم.



وی گفت : بر اساس طرح جامع پژوهشی به ویژه سیاست های حمایتی استاندار و تاکید ایشان بر امر پژوهش، تلاش خواهد شد تا با برنامه ریزی هر چه سریعتر چالش های پژوهشی در استان کاهش و ارتباط معناداری میان پژوهش و توسعه مازندران ایجاد شود.