عدم رعایت عدالت در واگذاری زمین به حوزه و دانشگاه در البرز/ یک ریال اعتبار هم برای پژوهش نداریم

حجت الاسلام محمدابراهیم سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با حدود سه میلیون نفر جمعیت دو مدرسه درخور شان استان نداریم، اظهار داشت: با نیازهای موجود در استان می طلبد حوزه های مختلفی فعال باشند تا با تربیت طلبه ها پاسخگوی نیاز استان باشیم.

وی ادامه داد: برخی از استان ها حدود 70 حوزه علمیه دارند اما البرز به لحاظ فضای فیزیکی در رتبه استانهای محروم و ضعیف کشور هستیم.

مدیر حوزه های علمیه استان البرز گفت: به لحاظ تعامل مسئولان با حوزه نیز در رتبه های آخر هستیم و خیلی ارتباط وجود ندارد.

حجت الاسلام سلطانی با اشاره به نیاز البرز به پژوهش های مختلف با بیام اینکه حتی یک ریال اعتبار هم برای امور پژوهشی نداریم، گفت: در قشرهای مختلف جوانان، نوجوانان و فرق مختلف نیازمند پژوهش هستیم که بتوانیم به خوبی پاسخگوی شبهات آنها باشیم.

وی تصریح کرد: استان البرز به لحاظ حضور جوانان مشتاق برای تحصیل در حوزه های علمیه در شرایط مناسبی است اما جذب نیروهای مشتاق نیازمند زمینه سازی به خصوص تامین فضاهای فیزیکی است.

مدیر حوزه های علمیه استان البرز افزود: بودجه حوزه از محل وجوهات مردمی تامین می شود زیرا امام تاکید داشته اند که حوزه ها باید فقط مردمی باشند اما این امر دلیل بر این نیست که مسئولان در این خصوص توجه نداشته باشند.

حجت الاسلام سلطانی گفت: در بوجه های فرهنگی استانی اعتباری برای حوزه های علمیه در نظر گرفته می شود که معمولا کامل محقق نمی شود و باید تاکید کرد توجه به حوزه های علمیه می تواند نیاز البرز را در زمینه های فرهنگی تامین کند.

وی با اعتراض به عدم رعایت عدالت در ارائه زمین به دانشگاه ها و حوزه های علمیه، گفت: چند هکتار از زمین های استان در اختیار دانشگاه ها قرار دارند در حالی که ما برای تربیت طلبه سه سال است حدود 700 جوان مشتاق را به دلیل کمبود فضای فیزیکی ثبت نام نمی کنیم.

مدیر حوزه های علمیه استان البرز در پایان گفت: نیاز دانشگاهها به مبلغ و اساتید حوزه می تواند از همجواری حوزه و دانشگاه و تربیت طلبه ها در اوضاع کنونی فرهنگی استان تامین شود.