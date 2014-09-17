بخشی از یک خانه تاریخی در شیراز تخریب شد/ میراث فرهنگی: تخریب متوقف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خانه تاریخی پورنواب به دوره زندیه تعلق دارد و در بافت تاریخی شهر قرار گرفته است. این خانه تاریخی اگرچه هنوز به ثبت ملی نرسیده اما از لحاظ معماری دارای معماری منحصر به فردی است.

بخشی از منزل تاریخی "پور نواب" دوشنبه شب با استفاده از بیل میکانیکی تخریب شد.

اما مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاق روی داده، گفت: این منزل متعلق به دوره زندیه و پشت بازار شاهچراغ(ع) قرار دارد.

مسعود منیعاتی ادامه داد: هنوز کاملا اطلاع نداریم که این تخریب توسط چه ارگانی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با ممانعت جمعی از دوستداران میراث فرهنگی و کمک اهالی محل قسمت هایی از این منزل از خطر تخریب نجات پیدا کرد.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در خصوص میزان تخریب و خسارت به این منزل نیز گفت: دو ستون بسیار نفیس متعلق به زمان زندیه تخریب شد.

منیعاتی تاکید کرد: متاسفانه این منزل با توجه به تشکیل پرونده از جانب انجمن دوستداران میراث فرهنگی و ارائه آن به سازمان میراث فرهنگی، در فهرست آثار ملی ثبت نشده است.

وی با بیان اینکه این منزل هیچگونه مشکلی را برای طرح های توسعه ای منطقه ایجاد نکرده، افزود: این منازل هیچگونه مشکلی را برای طرح های توسعه ای شهر شیراز ایجاد نمی کند بنا بر این می شود اینگونه منازل را با همفکری و برنامه ریزی دقیق حفظ کرد.

از تخریب کنندگان شکایت شده است

اما مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از این اتفاق ناراحت شدیم به همین دلیل تیمی را جهت بررسی این پرونده مشخص کرده ایم.

مصیب امیری افزود: پیگیری های لازم انجام شده، شکایت تنظیم و به مراکز مربوطه اعلام شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر این کار متوقف شده است.