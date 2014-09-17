ثبت نام نقل و انتقال 3 گروه از ایثارگران در دانشگاه آزاد آغاز شد

محمدتقی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: فرایند ثبت نام برای دانشجویان خانواده های شاهد و ایثارگر که در طبقه یک قرار می گیرند و امسال جدیدالورود به شمار می آیند، در سامانه نقل و انتقال معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه دارد.

وی با ذکر توضیحاتی در این باره، ادامه داد: تلاش می شود در صورتی که دانشجویان هنوز شماره دانشجویی دریافت نکرده اند با شماره داوطلبی خود بتوانند در سامانه نقل و انتقال، ثبت نام و نوع ایثارگری خود را انتخاب کنند.

به گفته مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان کارشناسی لازم است مبلغ 63 هزار تومان، دانشجویان کارشناسی ارشد 94 هزار و 500 و دانشجویان دکتری 142 هزار تومان برای ثبت نام در سامانه نقل و انتقال پرداخت کنند.

طباطبایی در ادامه با اشاره به آن دسته از دانشجویان خانواده های ایثارگر که می توانند در سال تحصیلی نخست از شرایط انتقال بهره مند شوند، اظهار داشت: در نیمسال نخست فرزندان و همسران شهدا، فرزند، همسر و فرد آزاده همچنین جانبازان 50 درصد به بالا می توانند از امتیاز نقل و انتقالات دانشگاه آزاد استفاده کنند.