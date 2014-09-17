مدیریت یکپارچه شهری در ساوجبلاغ با مشورت به دست می آید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبلا غ در نشست مشترک با شهرداران شهرهای شهرستان ساوجبلاغ که شامگاه سه شنبه در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به رسالت خطیر شهرداری ها در خدمتگذاری و ارائه خدمات به شهروندان گفت: با توجه به بافت فرهنگی شهرهای شهرستان، رسالت و مسئولیت ها در تمامی حوزه های مدیریت شهری، بسیار سنگین و حساس است.



پالیزگیر با قدردانی از تلاش شهرداران به ویژه در گرامیداشت هفته دولت و مناسبت های دیگر افزود: فرمانداری و شهرداری ها دو بازوی توانمند این عرصه هستند که با تعامل، مشورت، هم اندیشی، تبادل افکار و انسجام ارتباط ضمن دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری، می توانند در جهت ارتقای خدمات مطلوب به شهروندان گام هایی مشترک و ثمر بخش بردارند.



فرماندار ساوجبلاغ جذب اعتبارات و ایجاد منابع مالی پایدار را از جمله چالش های موجود خواند و عنوان کرد: امیدواریم با کمک و همکاری همه مسئولین و متولیان امر با همت و جدیت بیشتر به رفع موانع پیش روی شهرداری ها توجه بیشتری شود و شاهد ایجاد تحول در سیمای شهری باشیم.



وی در ادامه بامثبت خواندن عملکرد شهرداری ها افزود: امسال فضای ما فضای تلاش و کار بوده است و از این مبحث توفیقات خوبی نیز کسب کرده ایم.



پالیزگیر وفاق و همدلی، پرهیز از ایجاد تنش از مهمترین توفیقات سال جاری عنوان کرد و گفت: ما در سال جاری در موارد گوناگون حائز رتبه های مختلف کشوری و استانی شده ایم.



وی با تاکید بر نظم، برنامه ریزی و تدوین برنامه های بلندمدت در عرصه مدیریت شهری گفت: باید تلاش شود تا با هدفمند سازی و هدایت رویکردها به تقویت مدیریت نوین شهری به صورت کلان و خدمات شهری اعم از ساماندهی حمل و نقل، ساماندهی پسماند و … اقدام شود.



فرماندار ساوجبلاغ در ادامه به سر شماری کشاورزی در شهرستان از 5 مهر سال جاری خبر داد و گفت همه مدیران به خصوص شهرداران به این برنامه ملی توجه ویژه داشته باشند وکمک کنند تا به بهترین وجه این سر شماری برگزار شود.



پالیز گیر از شهرداری شهر جدید هشتگرد به لحاظ پیگیری در ساخت بیمارستان این شهر قدردانی کرد و گفت: این مدیریت شهری که توجه به نیاز شهر را به درستی لمس می کند برای ما از اهمیت خاصی بر خوردار است.



وی در خصوص اختصاص زمین از سوی شهرداریهای هشتگرد و چهار باغ برای ساخت مجموعه مدیریت بحران شهری قدردانی کرد.



وی در خاتمه تدبیر مدیریتی، و پرهیز از اقدامات سلیقه ای را در ایجاد مدیریت هماهنگ موثر دانست و گفت: باید با برگزاری نشست های مشترک مسائل شهری را تخصصی تر و ریشه ای تر بررسی نماییم.

