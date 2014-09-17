تشریح جزئیات حملات آمریکا به مواضع داعش از سوی رئیس پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بررسی استراتژی کاخ سفید برای حمله به مواضع داعش در مجلس نمایندگان آمریکا، کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور نیز میزبان جلسه استماعی بود که سخنران اصلی آن "چاک هیگل" وزیر دفاع ایالات متحده بود.

الجزیره با انتشار این خبر می نویسد: چاک هیگل در جلسه شب گذشته جزئیات حملات به مواضع داعش در عراق و سوریه را تشریح کرد و گفت: در این حملات قرار است پناهگاه ها، ستادهای فرماندهی، و شبکه لجستیکی داعش در سوریه و عراق هدف قرار گرفته و منهدم شوند.

رئیس پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) در ادامه افزود: این استراتژی شامل حملات هدفمند به پناهگاه های امن داعش در سوریه، از جمله مراکز فرماندهی، مناطق تحت امر، قابلیت های لجستیکی و زیرساخت هایی که این گروه تروریستی در اختیار دارد می شود.

در این جلسه استماع ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز حضور داشت. وی در مورد حملاتی که قرار است بر اساس استراتژی جدید کاخ سفید به مواضع داعش انجام شود گفت: این حملات مشابه حملاتی که در حمله سال 2003 به عراق انجام شد نیستند.

در جلسه شب گذشته در مورد تاثیر این حملات بر فرماندهان سابق ارتش بعث عراق نیز صحبت هایی مطرح شد. لازم به ذکر است برخی از افسران ارشد ارتش بعث که در سال های اخیر از ارتش عراق رانده شده بودند به داعش پیوسته اند.

این دو مقام نظامی آمریکا در ادامه اظهارات خود تاکید کردند: حملات ما بصورت "بزن و دررو" نخواهد بود چون این روشی نیست که بتوان با آن داعش را شکست داد بلکه حملات ما پایدار و مداوم خواهد بود.

به نوشته الجزیره، هر چند کاخ سفید مصمم به اجرای استراتژی خود علیه داعش است اما با این وجود برخی از فرماندهان نظامی نگران این هستند که حملات جدیدی که به مواضع داعش در عراق و سوریه انجام شده و می شود موجب گسترش ناآرامیها در خاورمیانه شود.