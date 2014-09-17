ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد باید مورد توجه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در جلسه شورای مسکن استان قم که شامگاه سه‌شنبه در تالار امام رضا(ع) قم برگزار شد، در سخنانی گفت: در حال حاضر میلیون‌ها نفر نیازمند دریافت مسکن مهر هستند و از همین رو مسئولان باید ساخت و احداث و تحویل آن را به قشر کم درآمد جامعه را مورد اهمیت قرار دهند.

وی با اشاره به سخنان بهشتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان در خصوص سیاست دولت و خروج از رکود تصریح کرد: مردم و دولت باید با یاری یکدیگر سعی کنند تا این اوضاع نابسامان را ساماندهی کنند چرا که ایران اسلامی از نظر مسکن، یکی از بهترین وضعیت‌ها را در منطقه دارد.

استاندار قم با بیان اینکه امروز فقط ترکیه در زمینه مسکن از ایران پیشتاز است، گفت: ما با کشورهای عربی در زمینه برج سازی فاصله داریم که باید تلاش کنیم مسئله مسکن و شهرسازی به خوبی عملیاتی شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هئیت دولت درباره مسکن مهر تذکراتی داده‌اند و مسکن مهر را اقدام مناسبی برای کمک به قشر کم درآمد جامعه دانستند و از دولت یازدهم نیز خواستار ادامه آن بودند.

به گفته حجت الاسلام صالحی منش، بسیاری از افرادی که توانایی بالایی در خرید مسکن دارند، سبب ناراحتی برای عده‌ای دیگر شدند در واقع هدف از راه اندازی مسکن مهر که کمک به اقشار کم درآمد جامعه بود، کمرنگ شده است.

بیش از دو هزار هکتار بافت فرسوده در قم وجود دارد

همکاری مردم با دولت یکی از توصیه‌های استاندار قم بود که در ادامه گفت: دولت می‌تواند پایه مسکن را در اختیار مردم بگذارد و باقی کارهای داخل منزل بر عهده مردم باشد به طور مثال نصب کابینت و شیرآلات را مردم می‌توانند خودشان انجام دهند.

حجت الاسلام صالحی منش با اشاره به اینکه بیش از دو هزار هکتار بافت فرسوده در قم وجود دارد بیان کرد: برای احداث بافت جدید باید مدیران چاره‌ای بیاندیشند.

واگذاری بیش از 28 هزار خط تلفن ثابت

اسدالله دهناد، مدیر کل مخابرات استان قم نیز دیگر سخنران این جلسه بود که با اشاره به واگذاری خطوط تلفن ثابت به مشترکین مسکن مهر اظهار کرد: در حال حاضر 28 هزار و 800 خط تلفن ثابت به مشترکین واگذار شده است و 972 مشترک نیز در نوبت واگذاری هستند.

وی با اشاره به اینکه در مناطق یک تا 6 هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، گفت: هزینه خرید هر خط تلفن 53 هزار تومان برای مشترکین و 500 هزار تومان برای مخابرات است.

