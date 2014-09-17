به گزارش خبرنگار مهر، شهر مقدس مشهد سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر و گردشگر از اقصی نقاط مختلف ایران و کشورهای خارجی است، در این میان تعدادی از این مسافرها بیمار، معلول و یا کودکان و سالمندانی هستند که خانواده‌هایشان به دلیل عدم توانایی در نگهداری آنها، این افراد را در گوشه و کنار مشهد و خیابان های منتهی به حرم رها می‌کند و همین امر سبب شده است تا خراسان رضوی در تعداد بیماران و معلولان مجهول‌الهویه در کشور رکورددار باشد.

هویتی که در تخصیص اعتبار هم دیده نمی‌شود

نگهداری از این افراد با توجه به مراقبت‌های خاصی که از این افراد باید صورت بگیرد هزینه‌های زیادی دارد، ولی متاسفانه به دلیل عدم اختصاص اعتبار کافی برای نگهداری از آنها به خراسان رضوی؛ بهزیستی خراسان رضوی متولی اصلی این امر را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته و موجب بدهکاری ناخواسته بیش از دو میلیاردی این سازمان به مراکز نگهداری شده است.

تهمینه شکیب مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: خراسان رضوی سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر و مسافری است که به نیت زیارت و یا شفای بیمار خود به مشهد می آیند که مشخصا تعدادی از آنها معلول، سالمند و بیمار هستند.

وی ابراز می کند: خیلی از خانواده‌ها به دلیل عدم توانایی در سرپرستی، به نیت شفا و یا به این دلیل که این مکان یک مکان مقدس و مذهبی است و همچنین با این تصور که بیمارشان از سوی متولیان مورد حمایت قرار می گیرد و از خدمات بهره مند می شوند، وی را رها می‌کنند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی تاکید می‌کند: این امر سبب شده است تا خراسان رضوی بیشترین آمار مددجویان مجهول الهویه را دارا و در کشور رکورد دار باشد.

چهار هزار مددجوی مجهول الهویه در خراسان رضوی

شکیب با بیان اینکه در حال حاضر حدود حدود چهار هزار مددجوی مجهول الهویه در خراسان رضوی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، می افزاید: نزدیک به دو هزار نفر از این آمار را معلولان جسمی و ذهنی، سالمندان و بیماران روانی مزمن رها شده و مابقی را کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شامل می شود.

وی 25 درصد کل مددجویان مجهوال الهویه کشور را مربوط به خراسان رضوی دانسته و می‌گوید: بخشی از این افراد فاقد هویت و بخشی دارای هویت بوده ولی سرپرست موثر برای نگهداری ندارند.

شکیب با بیان اینکه ظرفیت مراکز شبانه روزی برای نگهداری از این افراد کفایت نمی کند، می افزاید: افزایش سهمیه نگهداری از افراد معلول، سالمند و بیماران روانی در مراکز شبانه روزی از راه های پیشگیری از افزایش مددجویان مجهول الهویه است.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی اظهار می‌کند: خانواده های زیادی پشت نوبت دریافت خدمات از مراکز نگهداری شبانه روزی به صورت یارانه ای هستند.

وی تصریح می‌کند: متاسفانه به دلیل عدم اعتبارات کافی برای نگهداری از بیماران به صورت یارانه‌ای، در انتظار ماندن خانواده و به دلیل عدم توانایی برخی از خانواده‌ها برای نگهداری از بیمار خود، او را رها می‌کنند.

شکیب بیان می‌کند: اگر اعتبارات به اندازه کافی اختصاص داده شود خانواده دارای بیمار، سالمند و معلول که قادر به نگهداری از وی نیستند به بی راهه نرفته و بیمار خود را رها نمی‌کنند.

وی عنوان می‌کند: وقتی اعتبارات کافی باشد، بیمار پذیرش شده و خانواده با خیالی آسوده و از راه قانونی وی را به مراکز نگهداری شبانه روزی می‌سپارد و او را رها نمی‌کند تا به صورت فاقد هویت به مراکز سپرده شود.

حمیدرضا پوریوسف معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی هم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: خراسان رضوی به لحاظ دلیل موقعیت فرهنگی و اجتماعی خاصی که دارد و به خاطر وجود بارگاه منور امام رضا(ع) همواره با معلولان، سالمندان و بیماران و کودکانی رها شده مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات برای نگهداری از این افراد در استان کافی نیست، ادامه می دهد: طبق تعرفه هیئت وزیران برای نگهداری هر فرد مجهول الهویه 420 هزار تومان تعیین شده است اما در واقع برای نگهداری هر کدام از این افراد در استان فقط 310 هزار تومان دریافت و 110 هزار تومان دیگر دریافت نمی‌شود.

پوریوسف تاکید می کند: بر اساس این اختلاف دریافتی یارانه در حال حاضر 214 میلیون تومان در ماه مابه التفاوت یارانه به مراکز توانبخشی بدهکار هستیم.

وی با بیان اینکه برخی از افراد در مراکز مازاد بر ظرفیت هستند، عنوان می کند: یارانه به آنها تعلق نگرفته و حتی آن 310 هزار تومان هم بابت نگهداری آنها دریافت نمی شود.

2.5 میلیارد تومان کمبود اعتبار در سال

پوریوسف بیان می‌کند: بیش از 2 میلیارد تومان در سال کمبود اعتبار برای نگهداری از مددجویان مجهول‌الهویه استان داریم که این مبلغ علاوه‌بر هزینه نگهداری از350 نفر مجهول‌الهویه مازادی است که سهمیه یارانه ای بابت آنها دریافت نمی کنیم.

وی با بیان اینکه از چهار هزار نفر مجهول الهویه تحت نظر بهزیستی خراسان رضوی هزار و 500 نفر فاقد هویت هستند، عنوان می‌ کند: در حال حاضر با کمک و همکاری استانداری، فرمانداری، اداره کل ثبت احوال و دادگستری خراسان برای دریافت شناسنامه آنها اقدام کرده‌ایم.

پوریوسف می گوید: کمبود اعتبارات برای نگهداری از بیماران مجهول الهویه بهزیستی استان را برای نگهداری از آنها دچار مشکل می کند و با توجه به اینکه این افراد همه زائران امام هشتم(ع) هستند از مسئولان استان و همچنین از آستان قدس رضوی به عنوان متولی امور زائران تقاضا داریم در این امر ورود پیدا کند.

فاطمه غیور یکی از اعضای شورای شهر مشهد هم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: خانواده های بسیاری به نیت شفا به همراه بیمار و معلول خود به مشهد می آیند اما به علت کمی درآمد و مشکلات پیش رو و از روی استیصال آنها را رها می کنند.

وی ابراز می کند: هر کلانشهری با چنین مشکلاتی مواجه است ولی مشهد به خاطر وجود بارگاه منور رضوی که پناه درماندگان است بیشتر با اینگونه موارد رو به رو می شود.

غیور می گوید: برخی از خانواده‌ها از راه‌های دور می‌آیند و برآورد هزینه‌ها را نمی‌کنند و در مواجهه با آن به علت کمبود در آمد و با این تصور که ما بیمار یا کودک معلول خود را به امام هشتم(ع) می‌سپاریم او را در مشهد رها می کنند و همین امر سبب می شود که این شهر زیارتی در تعداد آمار مددجویان بی نام و نشان و رها شده در کشور رکورد دارد باشد که نیاز است برای تامین اعتبار نگهداری از آنها راهکار های لازم سنجیده شود.

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: مشهد از دیر زمان محل مراجعات زیادی از ناحیه بیماران مختلف بوده است.

وی ابراز می‌کند: مشهد از نظر امکانات درمانی، پزشکان حاذق و از نظر معنوی در درمان بیماران روحی و روانی به واسطه وجود بارگاه منور امام هشتم(ع) جایگاه خاصی در میان مردم دارد چرا که بودن در کنار بار گاه قدسی این امام رئوف تاثیرات روحی بسیاری دارد.

پژمانفر اظهار می‌کند: درصد بالایی از مردم دیگر شهرها به واسطه همین موقعیت معنوی درمان بیماران خود را به این شهر می‌آورند، بخشی از این افراد در فضای مشهد اقامت کرده و وقتی به سمت قطع امید پیش می‌روند بیمار و معلول خود را رها می‌کنند و این موضوع هم در خانواده معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی و هم در خانواده سالمندان و حتی کودکانی دیده می‌شود که به علت عدم توانایی در نگهداری آنها را رها می‌کنند.

اتباع خارجی درمیان مددجویان مجهول الهویه

پژمانفر می‌گوید: روی این مسئله نمی توان مدیریت کرد چرا که این خانواده‌ها با خود می‌گویند بالاخره مرکزی برای نگهداری از آنها پیدا می‌شود و من معلول، سالمند و یا بیمار خود را به امام هشتم(ع) می سپارم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه این اتفاق فقط در مشهد رخ می دهد، اظهار می‌کند: هیچ استان دیگری چنین رخدادی را شاهد نیست و این امر سبب می‌شود که ما انباشتی از بیماران و مددجویان فاقد هویت را که گاهی هم جزو اتباع خارجی هستند در مشهد داشته باشیم.

وی عنوان می‌کند: مسلما نگهداری از این افراد هزینه خاص خود را می‌طلبد و وجود مازاد این بیماران هزینه بسیاری را بر دستگاه متولی نگهداری آنها متحمل می‌کند.

پژمانفر می‌افزاید: برای جبران کمبود اعتبار نگهداری از افراد مجهول‌الهویه نیاز به توجه ویژه به این استان وجود دارد و مسئولان استانی باید به دولت تفهیم کنند تا اعتبار خاصی در این زمینه اختصاص یابد.

وی عنوان می کند: با توجه به اینکه این بیماران خاص خراسان رضوی نیستند دولت باید اعتبار ویژه ای برای نگهداری آنها به خراسان رضوی اختصاص دهد.

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افزایش روز افزون بیماران و مددجویان مجهول الهویه در خراسان رضوی و کمبود اعتبار برای نگهداری و ارائه خدمات مناسب به آنها امری است که نیاز به توجه و مساعدت خاص مسئولان و متولیان دارد هر چند خیرین بسیاری در این امر ورود پیدا می کنند ولی باز هم کافی نیست و نیاز به توجه ویژه دولتمردان در این خصوص را دارد.

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گزارش: ملیحه زرین پور