بیست و چهارمین جشنواره تئاتر سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تاتر سیستان و بلوچستان با حضور فعالان و دست اندرکاران حوزه تاتر استان شامگاه سه شنبه در تالار زنده یاد فاضلی در محل فرهنگ سرای جوان زاهدان برگزار شد.

این جشنواره شب گذشته با اجرای نمایشنامه"خواب بعد از تنهایی با سیاوش" نوشته مهدی کوشکی و به کارگردانی رامین رخ فروز آغاز به کا کرد و تا 28 شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دعوت از تمامی علاقمندان و هنر دوستان برای تماشای این نمایشنامه ها اظهار داشت: تعداد 33 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که با بازبینی انجام گرفته تعداد 5 اثر برای اجرا و شرکت در این جشنواره منتخب شدند.

سعید مهدیزاده ابراز داشت: بیست و چهارمین جشنواره تاتر استانی به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی جوان زاهدان با اجرای نمایشنامه های منتخب برای عموم علاقمندان به هنر های نمایشی برگزار می شود.

وی گفت: کارارزیابی و داوری این جشنواره بر عهده هیئت داوران مرکب از آقایان قدرت الله فتحی، قادری، محبی و نخعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و چهارمین جشنواره تاتر سیستان و بلوچستان نمایشنامه‌های "شام آخر پرده آخر" نوشته امیدرضا میر با کارگردانی علی جامی، "این حیاط آن حیاط" نوشته حسین صفی و کارگردانی هادی بارانی، "آدم برفی" نوشته ابوالفضل هاشمی با کارگردانی آناهیتا ریسباف و همچنین "مک بث" نوشته منصور فارسی با کارگردانی مهدی تقی زاده به نمایش در خواهد آمد.