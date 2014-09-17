۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۴۰

حجت‌الاسلام رمضانی پور:

وضعیت آب شرب و کشاورزی رفسنجان بحرانی است

رفسنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه رفسنجان وضعیت آب شرب در شهرستان رفسنجان را بحرانی دانست و گفت: سرمایه‌گذاران ثروت خود را در راستای توسعه شهرستان بکار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور سه‌شنبه شب در همایش بحران آب در فرمانداری رفسنجان وضعیت آب شرب و کشاورزی در رفسنجان را بحرانی اعلام کرد و گفت: در زمان‌های گذشته برای انتقال آب به رفسنجان اقداماتی انجام شد و در آن دوران مردم رفسنجان بیش از پنج میلیارد تومان پول در این زمینه پرداخته‌اند، اما هنوز این امر صورت نگرفته است.

حجت‌الاسلام رمضانی‌پور آب را مایه حیات و این مایع حیاتی را دارای ارزش بالا دانست و یادآور شد: مردم رفسنجان نشان داده اند که اگر برای طرح آبی در شهرستان نیاز به کمک باشد همه در صحنه هستند و همکاری می‌کنند.

وی تبیین کرد: امسال که سال آور پسته است و برکت نصیب مردم شده است باغداران و سرمایه‌گذاران به کمک توسعه شهرستان بیایند و حاصل درآمد خود را از شهرستان خارج نکنند.

امام جمعه رفسنجان با تأکید بر اینکه اسراف در مصرف آب کاری مذموم و ناپسند بوده و اصل اسراف گناه به شمار می رود، گفت: باید به گونه‌ای فرهنگ‌سازی شود که مردم در مصرف خود صرفه‌جویی کنند و در این زمینه همه وظیفه دارند مردم را آگاه کنند.

حجت الاسلام رمضانی‌پور عنوان کرد: امروز کم‌سوادترین مردم هم می‌دانند ما در بحران آب به سر می‌بریم و در راستای اصلاح الگوی مصرف باید عزم ملی را به کار بگیریم.

وی با قدردانی از طرح‌ها و برنامه‌های استاندار کرمان، خاطرنشان کرد: ایجاد مثلث توسعه در استان کار ارزشمندی است و به خوبی جای خود را پیدا کرده و شهرستان رفسنجان نیز در مثلث توسعه و جذب سرمایه گذاران از پیشگامان در استان است.

وجود 113حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رفسنجان

فرماندار رفسنجان نیز در ادامه گفت: ‌هزار و 185 حلقه چاه در شهرستان رفسنجان وجود دارد که از این تعداد هزار و 23 حلقه در زمینه کشاورزی و 21 حلقه آب شرب شهری هستند.

حمید ملانوری افزود: از این تعداد حلقه چاه موجود در شهرستان 542 میلیون مترمکعب آب برداشت می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد 113 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رفسنجان وجود دارد که 47 حلقه آن فعال هستند و میزان افت سالانه آب‌های زیرزمینی در شهرستان 175 سانتیمتر است.

به گفته ملانوری 41 حلقه چاه آب در روستاها و 10 حلقه چاه در رفسنجان به بخش فضای سبز شهرداری اختصاص دارد و تعداد 88 حلقه چاه آب بخش صنعت، خدمات و... را تامین می‌کند.

فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: میانگین بارندگی در این شهرستان از میانگین استان پایین‌تر بوده و کاهش بارندگی موجب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است.

این مسئول با بیان اینکه بحث آب در شهرستان رفسنجان در اولویت است، تصریح کرد: بیشتر مردم رفسنجان از محل کشاورزی ارتزاق می‌کنند و استفاده بهینه از آب‌های موجود امری ضروری است

