وضعیت آب شرب و کشاورزی رفسنجان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور سهشنبه شب در همایش بحران آب در فرمانداری رفسنجان وضعیت آب شرب و کشاورزی در رفسنجان را بحرانی اعلام کرد و گفت: در زمانهای گذشته برای انتقال آب به رفسنجان اقداماتی انجام شد و در آن دوران مردم رفسنجان بیش از پنج میلیارد تومان پول در این زمینه پرداختهاند، اما هنوز این امر صورت نگرفته است.
حجتالاسلام رمضانیپور آب را مایه حیات و این مایع حیاتی را دارای ارزش بالا دانست و یادآور شد: مردم رفسنجان نشان داده اند که اگر برای طرح آبی در شهرستان نیاز به کمک باشد همه در صحنه هستند و همکاری میکنند.
وی تبیین کرد: امسال که سال آور پسته است و برکت نصیب مردم شده است باغداران و سرمایهگذاران به کمک توسعه شهرستان بیایند و حاصل درآمد خود را از شهرستان خارج نکنند.
امام جمعه رفسنجان با تأکید بر اینکه اسراف در مصرف آب کاری مذموم و ناپسند بوده و اصل اسراف گناه به شمار می رود، گفت: باید به گونهای فرهنگسازی شود که مردم در مصرف خود صرفهجویی کنند و در این زمینه همه وظیفه دارند مردم را آگاه کنند.
حجت الاسلام رمضانیپور عنوان کرد: امروز کمسوادترین مردم هم میدانند ما در بحران آب به سر میبریم و در راستای اصلاح الگوی مصرف باید عزم ملی را به کار بگیریم.
وی با قدردانی از طرحها و برنامههای استاندار کرمان، خاطرنشان کرد: ایجاد مثلث توسعه در استان کار ارزشمندی است و به خوبی جای خود را پیدا کرده و شهرستان رفسنجان نیز در مثلث توسعه و جذب سرمایه گذاران از پیشگامان در استان است.
وجود 113حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رفسنجان
فرماندار رفسنجان نیز در ادامه گفت: هزار و 185 حلقه چاه در شهرستان رفسنجان وجود دارد که از این تعداد هزار و 23 حلقه در زمینه کشاورزی و 21 حلقه آب شرب شهری هستند.
حمید ملانوری افزود: از این تعداد حلقه چاه موجود در شهرستان 542 میلیون مترمکعب آب برداشت میشود.
وی ادامه داد: تعداد 113 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رفسنجان وجود دارد که 47 حلقه آن فعال هستند و میزان افت سالانه آبهای زیرزمینی در شهرستان 175 سانتیمتر است.
به گفته ملانوری 41 حلقه چاه آب در روستاها و 10 حلقه چاه در رفسنجان به بخش فضای سبز شهرداری اختصاص دارد و تعداد 88 حلقه چاه آب بخش صنعت، خدمات و... را تامین میکند.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: میانگین بارندگی در این شهرستان از میانگین استان پایینتر بوده و کاهش بارندگی موجب کاهش سطح آبهای زیرزمینی شده است.
این مسئول با بیان اینکه بحث آب در شهرستان رفسنجان در اولویت است، تصریح کرد: بیشتر مردم رفسنجان از محل کشاورزی ارتزاق میکنند و استفاده بهینه از آبهای موجود امری ضروری است
