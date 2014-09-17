بیش از نیم میلیون نفر به عیادت مجازی رهبر انقلاب رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبر عمل جراحی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بسیاری از علما و شخصیت‌ها با حضور در بیمارستان از ایشان عیادت کردند. براساس این گزارش، با توجه به اینکه ملاقات حضوری با رهبر انقلاب اسلامی به دلیل محدودیت‌های گوناگون برای عموم مردم امکان‌پذیر نبود، پایگاه اطلاع‌رسانیKHAMENEI.IR با راه‌اندازی صفحه‌ای با عنوان «اگر به عیادت می‌رفتم...» امکان عیادت مجازی از رهبر انقلاب را برای کاربران اینترنتی فراهم کرد.

پس از گذشت حدود 8 روز از آغاز این حرکت، این صفحه با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان مواجه شده و از ساعات اولیه‌ انتشار این خبر تا صبح چهارشنبه بیش از نیم میلیون نفر (520702 نفر) به این «عیادت مجازی» رفته‌اند. همچنین بیش از 38 هزار پیام از سوی مردم برای عیادت از رهبر انقلاب ارسال شده است. همچنین امکان دریافت پیامهای عربی و انگلیسی و ... نیز در این صفحه فراهم شده و تا کنون صدها پیام نیز از کشورهای سراسر دنیا به زبان‌های مختلف به این سایت رسیده و منتشر شده است.