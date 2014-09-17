به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر نمایشی که از نهم شهریور ماه به نویسندگی علیرضا نادری و کارگردانی سید محسن حسن زاده ساعت 19:30 در تالار چهارسو به صحنه می رفت با پایان گرفتن پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی در ساعت دیگری به صحنه خواهد رفت.



«نمایش فرجام سفر طولانی طوبی» از دوشنبه 31 شهریور تا پایان اجراهای خود ساعت 19 میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.



این اثر نمایشی از تاریخ یاد شده با بازی محسن آقا حسنی،‌ زینب آهنگ، حسن اردستانی،‌ زکیه بهبهانی،‌ محمد جواد پیروزی،‌ مهدی جوانمرد،‌ مصطفی چالوک،‌ سید محسن حسن زاده،‌ فائزه حسینی،‌ الهام سادات رسولی، سمیه زینلی، احمد سلیمانی،‌ زینب طاهری،‌ محمد کربلایی،‌ سید حمید لاجوردی،‌ صدیقه مشایخی،‌ مهدی نیک روش،‌ سید جواد هاشمی نژاد،‌ آزاده سلمانی، نرگس نایینی میزبان علاقه مندان تئاتر است.

نمایشنامه خوانی، نقد و بررسی «مارش پیروزی» در صحنه کاغذی



نمایشنامه «مارش پیروزی و دو نمایشنامه دیگر» نوشته بهزاد صدیقی در سی امین نشست صحنه کاغذی فرهنگسرای فردوس نمایشنامه خوانی، نقد و بررسی می شود.



این جلسه نمایشنامه خوانی با حضور همایون علی آبادی مدرس و پژوهشگر تئاتر، بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس، منتقد و پژوهشگر تئاتر و رامین فناییان منتقد و پژوهشگر تئاتر یکشنبه 30 شهریور ساعت 18 در فرهنگ سرای فردوس برگزار می شود.



در سی امین نشست صحنه کاغذی «بهزاد صدیقی» کارگردانی این نمایش‌نامه‌خوانی را برعهده دارد و بهاره رهنما و فهیمه امن‌زاده نیز این اثر را نقش‌خوانی می‌کنند.



نمایشنامه‌ مارش پیروزی بازتاب جنگ هشت ساله‌ ایران و عراق بر روی روح و اندیشه دو زن جوان است. در این نمایشنامه رعنا نویسنده ای است که می خواهد با نگاه تلخی که به جنگ دارد قصه‌ دیده‌های خویش و اطرافیانش را که در این مصیبت از‌ دست ‌داده بنویسد. وی در زمانی بعد از جنگ زندگی می کند و روزگاری را طی می کند که برای مردم دیگر گفتن از تلخی‌های جنگ اهمیت چندانی ندارد و ...



نمایشنامه‌ مارش پیروزی در‌ 82 صفحه‌ قطع رقعی با شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات افراز در دسترس علاقه‌مندان قرار‌گرفته ‌است. در این مجموعه دو نمایشنامه‌ دیگر به نام‌های «تلفن بی‌موقع» و «تلفن آن سوی خط» از دیگر نوشته‌ها‌ی بهزاد صدیقی نیز منتشر شده است.



پیش از این در سلسله نشست‌های صحنه‌ی کاغذی نمایشنامه‌های «درست کارترین قاتل دنیا» نوشته‌ افشین هاشمی ، «اتاق شماره‌ 6 و سه نمایش نامه‌ دیگر» نوشته‌ خسرو حکیم‌رابط ، «پیتوک و پسر انسان« نوشته‌ حسن باستانی، «محال هم ممکن است« نوشته‌ سیروس همتی ، «افسانه‌ پادشاه و ریاضیدان« نوشته‌ نغمه ثمینی و مهدی بهزاد ، «زندگی یک رویاست» نوشته‌ مهدی میر‌باقری و ... نمایشنامه‌خوانی، معرفی ، نقد و بررسی شده است.



سلسله نشست های صحنه‌ی کاغذی با هدف معرفی و نقد و بررسی نمایش‌نامه‌های منتشر‌ شده‌، آخرین یک‌شنبه‌ هر ماه در فرهنگسرای فردوس برگزار ‌می‌شود.



علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند در تاریخ یاد‌ شده به نشانی فلکه‌ دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهار‌راه مخابرات، فرهنگسرای فردوس مراجعه کنند.

آمادگی تئاتر ملی صربستان برای حضور در جشنواره تئاتر فجر



در دیدار دیان ساویچ رئیس تئاتر ملی صربستان با محمود شالویی رایزن فرهنگی کشورمان در بلگراد پیرامون توسعه همکاری گروه های نمایشی بین دو کشور بحث و تبادل نظر شد.



در این ملاقات محمود شالویی رایزن فرهنگی کشورمان با اشاره به اهمیت جشنواره بین المللی تئاتر فجر در ایران گفت: تئاتر در ایران حوزه وسیعی از فعالیت های هنری را در بر می گیرد و جمعیت قابل ملاحظه ای از هنرمندان کشوررا تحت پوشش خود دارد. رخدادهای تئاتری افزون بر تهران در اغلب استان های کشور نیز جریان پرشتابی دارد و به نحوی پویا و از رشدی فزاینده برخوردار است.

وی همچنین اضافه کرد: در این میان مهمترین رویداد هنری در عرصه تئاتر ایران، جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که همزمان با جشن های پرشکوه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور گروههای نمایشی حرفه ای از داخل کشور و نمایش های منتخبی از آثار خارجی برپا می شود.



شالویی خاطر نشان کرد: جشنواره تئاتر فجر آیینه ای از تئاتر ایران است که سهم بسزایی را در بالندگی این هنر ایفا می کند و برای گروه های نمایشی خارجی هم فرصت مغتنمی برای آشنایی هرچه بیشتر با هنرهای نمایشی در ایران و انتقال دانش و تجربه تئآتری فراهم می آورد.



شالویی در خاتمه از رئیس تئاتر ملی صربستان دعوت کرد تا به منظور معرفی گروه های فعال تئاتری صربستان و هماهنگی براي انتخاب نمایش های برتر برای شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر فجر جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.



دیان ساویچ رئیس تئاتر ملی صربستان هم ضمن ابراز خوشنودی از این دیدار گفت: ما از توانمندی های هنری تئاتر در ایران و درخشش جهانی آن فراوان شنیده ایم و همیشه هم به دنبال فرصتی برای تبادل همکاری در این زمینه بوده ایم. هم اینک که چنین فرصتی در حال فراهم آمدن است بسیار خرسندیم و با اشتیاق فراوان با جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران همكاري خواهيم كرد.



رئیس تئاتر ملی صربستان در ادامه افزود: برای معرفی و اعزام گروه های تئاتری منتخب به ایران براي شرکت در این رویداد مهم هنری اعلام آمادگی می کنیم و از هم اکنون نیز بستر های لازم را برای این منظور فراهم خواهیم کرد.



رئیس تئاتر ملی صربستان ضمن تحسین شکوه فرهنگی و هنری کشورمان یادآور شد: فرهنگ و هنر ایران سابقه ای دیرینه دارد و برای جهانیان عظمت آن شناخته شده است و به یقین در مقوله تئاتر هم از تجربه و توانمندی لازم برخوردار است.



در این دیدار همچنین دیان ساویچ مراتب آمادگی تئاتر صربستان را برای سفر دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر کشورمان براي گفتگو و بازدید از برنامه های نمایشی و نیز انتخاب آثار مورد نیاز برای حضور در جشنواره فجر نظر اعلام كرد.