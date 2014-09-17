حمیدرضا کریم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شروع سال تحصیلی جدید و لزوم پیشگیری از بروز هرگونه تخلف احتمالی توسط عوامل سودجو و فرصت‌طلب اداره کل تعزیرات حکومتی همانند سنوات گذشته با همکاری و هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط اعم از اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی تمهیدات لازم جهت برگزاری طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس را اجرا خواهد کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: تیم‌های نظارتی متشکل از گشت‌های مشترک سیار و با حضور رئیس شعبه و بازرسان به منظور بازرسی از واحدهای صنفی سراسر استان، نظارت بر قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دارند.

وی افزود: بازرسی از اصناف شامل فروشندگان کیف و کفش، البسه دانش آموزی، نوشت افزار و لوازم التحریر خواهد بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نظارت بر مدارس را شامل اجرای طرح مشترک بازرسی از بوفه مدارس با حضور رئیس شعبه ویژه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی و همکاری بازرسان شبکه های بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی جهت جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیراستاندارد و غیر بهداشتی و تاریخ گذشته اعلام کرد.

کریم در ادامه عنوان داشت: نظارت بر تعرفه مدارس غیر دولتی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این اداره قرار دارد و در صورت تشکیل و وصول پرونده تخلفاتی از قبیل گرانفروشی، فروش اجباری، عرضه کالای غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته و... مراتب در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی در پایان از همشهریان خواست که در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 124 گزارش کنند.