  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

مدیر کل تعزیرات استان خبر داد:

آغاز نظارت ویژه بر بازگشایی مدارس خراسان رضوی/ گرانفروشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

آغاز نظارت ویژه بر بازگشایی مدارس خراسان رضوی/ گرانفروشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با شروع سال تحصیلی جدید و لزوم پیشگیری از بروز هرگونه تخلف احتمالی توسط عوامل فرصت طلب اداره کل تعزیرات حکومتی همانند سنوات گذشته تمهیدات لازم جهت برگزاری طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس را اجرا خواهد کرد.

حمیدرضا کریم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شروع سال تحصیلی جدید و لزوم پیشگیری از بروز هرگونه تخلف احتمالی توسط عوامل سودجو و فرصت‌طلب اداره کل تعزیرات حکومتی همانند سنوات گذشته با همکاری و هماهنگی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط اعم از اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و نیروی انتظامی تمهیدات لازم جهت برگزاری طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس را اجرا خواهد کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: تیم‌های نظارتی متشکل از گشت‌های مشترک سیار و با حضور رئیس شعبه و بازرسان به منظور بازرسی از واحدهای صنفی سراسر استان، نظارت بر قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دارند.

وی افزود: بازرسی از اصناف شامل فروشندگان کیف و کفش، البسه دانش آموزی، نوشت افزار و لوازم التحریر خواهد بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نظارت بر مدارس را شامل اجرای طرح مشترک بازرسی از بوفه مدارس با حضور رئیس شعبه ویژه بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی و همکاری بازرسان شبکه های بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی جهت جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیراستاندارد و غیر بهداشتی و تاریخ گذشته اعلام کرد.

کریم در ادامه عنوان داشت: نظارت بر تعرفه مدارس غیر دولتی، آموزشگاه‌های علمی آزاد و نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این اداره قرار دارد و در صورت تشکیل و وصول پرونده تخلفاتی از قبیل گرانفروشی، فروش اجباری، عرضه کالای غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته و... مراتب در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی در پایان از همشهریان خواست که در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 124 گزارش کنند.

کد مطلب 2371993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها