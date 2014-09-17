نشست «فلسفه فرهنگ؛ خاستگاه ها و افقهای پیش رو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست عمومی از سلسله نشست‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با موضوع «فلسفه فرهنگ؛ خاستگاه ها و افقهای پیش رو» با سخنرانی فاطمه طارمی راد، چهارشنبه 26 شهریورماه از ساعت 17 تا 19 در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار خواهد شد.

این پژوهشکده که در مرحله اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، با سه گروه تخصصی: تاریخ فرهنگی، فلسفه و فرهنگ و معماری و فرهنگ، فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. این جلسه به کوشش گروه پژوهشی فرهنگ و فلسفه برگزار می شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌ 66435423 تماس حاصل کنند.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی در میدان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه ادوارد براون، پلاک 12 واقع است.

شرکت در این جلسات برای عموم علاقه مندان آزاد است.