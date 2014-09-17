به گزارش خبرنگار مهر، در سال جاری بر تعداد روستاهای بی‌آب کرمان افزوده شده است، موج مهاجرت روستاییان به شهرها توسعه یافته و بخش بیشتری از کشاورزی استان کرمان به دلیل بی آبی خشک شده است. کلانشهر کرمان طبق اعلام مسئولان استان در وضعیت قرمز آب شرب قرار دارد و شهرهای رابر و بافت با جیره بندی اب مواجه شده اند.

با وجود سپری شدن فصل گرم تابستان اما همچنان بی‌آبی در استان کرمان بی داد می‌کند و کار این استان از هشدار گذشته و نیازمند اجرای طرح اضطراری درمان است، در همین راستا استاندار کرمان از اجرای طرح نجات آب در استان کرمان سخن می‌گوید و خواستار همکاری مردم و مسئولان برای مقابله با بی‌آبی‌های شدید پیش رو است.

در حالی بارندگی در استان کرمان طی سال آبی جاری کاهش یافته است که طبق اعلام معاون عمرانی استاندار کرمان برداشتهای منفی 1.1 میلیارد مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی کرمان همچنان ادامه داد و حدود یک سوم از چاه‌های موجود در استان کرمان غیرمجاز هستند و به صورت غیرقانونی حجم قابل توجهی از آبهای در دسترس را برداشت می کنند.

ادامه این روند در شرایط سخت خشکسالی و کم آبی در کرمان می‌تواند آینده این استان را با خطر جدی مواجه کند خطری که از آن به عنوان سونامی خشکسالی یاد می شود.

با ادامه شرایط کنونی کرمانی خشک را به آیندگانمان خواهیم داد

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 95 درصد آب در استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: در استان با اراده‌ای که وجود دارد طرح همیاران آب یا پلیس آب را پیاده خواهیم کرد تا الگوی سایر استان‌ها شویم.

عکس هوایی از مزارع جنوب کرمان

علیرضا رزم‌حسینی اظهار داشت: در جلسات متعددی که برای بحران آب استان برگزار شد به این نتیجه رسیده‌ایم که بحث انتقال آب به استان کرمان در آینده دور صورت گرفته و به این زودی انجام نمی شود.

وی تصریح کرد: اگر جمعیت 3 میلیونی استان کرمان خودمان به فکر خودمان نباشیم در آینده‌ای نزدیک با کمبود و بحران آبی که وجود دارد باید استان را ترک کنیم.

مقام عالی دولت در استان کرمان راه حل عبور از بحران کم آبی را انجام وظیفه شرعی در برابر مصرف آب و داشتن وجدان ملی دانست و گفت: اگر همه دست به دست هم دهیم، می‌توانیم استان کرمان و نسل آینده را از این بحران نجات دهیم.

آب در کرمان ارزش نفت در جنوب کشور را دارد

استاندار کرمان ادامه داد: 95 درصد آب موجود در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و با برداشت‌هایی که از سفره‌های آب زیرزمینی انجام گرفته این سفره‌ها به انتها رسیده است.

رزم‌حسینی عنوان کرد: در این 35 سال بخش کشاورزی در استان توسعه یافته و تعداد حلقه‌های چاه به بیش از 30 هزار حلقه چاه رسیده است. کشاورزان آب را مجانی مصرف و از سهم آیندگان برداشت کردند و اگر این روند ادامه داشته باشد وضعیت بحرانی‌تر می‌شود.

استاندار کرمان از اجرای طرح پلیس آب در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح پلیس آب در استان اجرایی می‌شود تا آیندگان نگویند پدران ما آب را مصرف کردند و درختان و زمین خشک را برای ما گذاشتند.

رزم حسینی با تأکید بر اینکه امروز ارزش آب در استان کرمان از نفت نیز مهمتر است، بیان داشت: باید به بحران آب اهمیت ملی داد و شهرستان‌های استان در طرح همیار آب و پلیس آب پیشگام شوند تا طرح را قدم به قدم پیش ببریم.

استاندار کرمان با بیان اینکه در استان کرمان چندین دریاچه ارومیه وجود دارد که ما آنها را به راحتی از بین می‌بریم، افزود: دولت تدبیر و امید تصمیم جدی برای انتقال آب گرفته و با جدیت رئیس جمهور این طرح پیش می‌رود.

این مسئول اضافه کرد: باید در کوتاه مدت خودمان با اصلاح الگوی مصرف با کمک آگاهی دادن توسط علمای دین، مدیران و کشاورزان، خود را نجات دهیم و در درازمدت نیز بخش انتقال آب را پیش ببریم.

رزم‌حسینی ابراز داشت: باید برای عموم تبیین شود که برای هر متر مکعب آب 10 هزار تومان هزینه می‌شود و ما نباید با اسراف این نعمت با ارزش و حیاتی خداوند را از بین ببریم.

10 هزار چاه غیر مجاز حیات کرمان را می بلعند

همچنین معاون عمرانی استاندار کرمان نیز با هشدار به مردم کرمان در خصوص بی‌آبی در این استان خواستار مدیریت مصرف آبهای موجود در استان شد و گفت: طبق آخرین آمار 34 هزار و 612 حلقه چاه آب در کرمان وجود دارد که آب های زیر زمینی را برداشت می‌کنند که از این تعداد 10 هزار و 418 حلقه چاه غیر قانونی بوده و اجازه برداشت ندارند.

محمد جواد کامیاب افزود: هم اکنون میزان قابل توجهی آب از همین 10 هزار حلقه چاه برداشت می شود در صورتیکه در حال حاضر 95 درصد آبهای استان کرمان در بخش کشاورزی استفاده می شود که به دلیل آبیاری مکانیزه و انتقال نادرست اب 70 درصد آن هدر می‌رود و اگر بتوانیم همین بخش را مدیریت کنیم مشکل حل می شود.

وی گفت: اگر 10 هزار حلقه چاه همچنان در این بخش فعالیت داشته باشند و آبهای موجود را بی‌حساب و کتاب استفاده کنند به زودی منابع آب زیرزمینی را از بین ببرند.

کرمان نیازمند یک طرح فوری و کوتاه مدت است

کامیاب ادامه داد: کرمان نیازمند اجرای یک طرح کوتاه مد فوری برای خروج از وضعیت بحرانی کم ابی است و بهترین راهکار مدیریت مصرف آب و جلوگیری از برداشتهای غیرضروری است.

وی گفت: در بخش کشاورزی قسمت قابل توجهی از آب در زمان انتقال آب به مزارع و یا آبیاری غرق آبی تبخیر و یا به زمین فرو می رود و از دسترس خارج می شود این درحالیست که در شرایط کنونی حتی یک قطره آب در کرمان حکم طلا را دارد و باید از آن حفاظت کرد.

عکس هوایی از رودخانه های خشک شده در کرمان

معاون عمرانی استاندار کرمان بر رعایت الگوی کشت در استان تاکید کرد و گفت: هم اکنون آب صرف تولید محصولاتی می شود که هیچ ارزش ریالی مطلوبی ندارند و هزینه هر لیتر آب از هر کیلو محصول بیشتر است و این امر نگران کننده است در واقع ما نیاز به تحول در بخش کشاورزی داریم کشاورز باید بداند چه محصولی را باید کشت کند و به چه نحو آبیاری را انجام دهد.

وی به تعریف 17 طرح صرفه جویی اب در کرمان اشاره کرد و گفت: این طرحها برای زمان پنج ساله تدوین شده اند و در صورت اجرا میلیونها مترمکعب آب در کرمان صرفه جویی می شود و ادامه حیات در روستاها و تداوم فعالیت در باغها و مزارع کشاورزان تضمین می شود.

کامیاب گفت: هم اکنون تنها 100 هزار هکتار مزارع و باغهای کرمان به آبیاری مکانیزه مجهز هستند که این امار باید افزایش یابد و تسهیلات مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد در غیر این صورت به زودی شاهد مهاجرتهای گسترده از روستاها به شهرها خواهیم بود که تبعات مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: تسهیلات به صورت کاملا حمایتی داده می شود یعنی 85 درصد هزینه بر دوش دولت و تنها 15 درصد توسط کشاورز تامین می شود.

کامیاب مدیریت برداشت آب از چاهها با نصب کنتور را نیز بسیار مهم دانست و گفت: کنتورهای هوشمند به زودی در این زمینه به کار گرفته خواهند شد.

وی گفت: طرحهای انتقال آب از بهشت آباد و خلیج فارس به کرمان نیز در دست اجرا است اما بسیار زمان بر و هزینه بر است و بهترین کار برای رفع مشکل بی آبی مدیریت مصرف آب است.

مدیریت مصرف آب خصوصی شود

محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: کرمان استانی است که توسعه در آن برپایه کشاورزی شکل گرفته و هزاران هکتار باغ در استان وجود دارد که شامل یک سوم باغهای کشور می شود و در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی نیز پیش رو هستیم.

وی تصریح کرد: صادرات غیر نفتی استان کرمان به خصوص در بخش پسته و خرما بسیار چشمگیر است و کمبود آب این اقتصاد را تهدید می کند و سالهاست درخواست حل این مشکل را داده ایم و خواستار اجرای راهکاری اساسی برای حل بحران کم آبی هستیم.

جلال پور افزود: محصولات کشاورزی کرمان میلیاردها دلار سالانه ارزآوری برای کشور ایجاد می کنند و حفظ این اقتصاد غیر نفتی ضروری است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در این زمینه ما پیشنهاد می کنیم مدیریت مصرف آب به بخش خصوصی واگذار شود و در چنین وضعیتی صرفه جویی در مصرف نیز خود به خود صورت خواهد گرفت زیرا کشاورز می خواهد از منابع موجود بیشتر استفاده و بهینه ترین استفاده را ببرد.

وی به تدوین طرح جامع آب در مجلس خبر داد و گفت: مجلس باید در این زمینه ورود کند و برای حل مشکل آب قانون گذاری کند.

وی گفت: در صورت خصوصی شدن مدیریت مصرف آب این ماده حیاتی جایگاه ارزشمند خود را در جامعه باز خواهد یافت و به سادگی هدر نمی رود.

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گزارش: اسما محمودی