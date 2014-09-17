زنگ امیدها در مدارس متوسطه قزوین نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین زنگ امیدها در مدرسه هیئت امنایی دوم متوسطه پسرانه صدرای قزوین نواخته شود.

سالار قاسمی در این مراسم گفت: نماز محور همه کارهاست و دانش آموزان باید در آغاز سال تحصیلی این فریضه را در همه امور مورد توجه قرار دهند و در اقامه آن همت کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: شما آینده سازان باید خوب درس بخوانید و از تحصیل خسته نشوید و با اتکاء به خداوند متعال و جدی گرفتن احکام دینی روحیه معنویت را نیز در خود تقویت کنید.



قاسمی یادآورشد: برای رسیدن به مدیریت متعالی در مدارس نیازمند مشارکت همه والدین، معلمان و دانش آموزان هستیم تا با ارائه ایده و دیدگاه خود آموزش و پرورش را در تعلیم و تربیت یاری کنند.



این مسئول بیان کرد: مانور بازگشایی مدارس در 26 شهریور، روز شکوفه ها در 31 شهریور و سال تحصیلی در کلیه مدارس همزمان با سراسر کشور اول مهرماه در استان برگزار می شود.

در این مراسم پس از نواخته شدن زنگ امیدها دانش آموزان مقطع دوم متوسطه به صورت نمادین در سر کلاس های درس حاضر شدند.



در ادامه از دانش آموزان برتر این مدرسه تجلیل شد.