به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ایل‌بیگی شب گذشته در مراسم اختتامیه پنجاه و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان "تیژ" در تربت حیدریه اظهار کرد: جشنواره تیژ یک جشنواره خوب، پر انرزی و پر بازده بود که برای اولین بار در کشور، یک شهرستان میزبانی آن را برعهده گرفته بود.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران گفت: سیاست و رویکرد انجمن سینما جوان ایران بر تمرکززدایی جشنواره‌های منطقه‌ای از مراکز استانهاست تا از این طریق شور، نشاط، هیجان و انگیزه بیشتری بر این جشنواره ها حاکم باشد.

وی عنوان داشت: ظرفیت برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای در تهران و مراکز استان‌ها اشباع شده و از استقبال کمتری برخوردار است لذا تلاش می‌کنیم تا این جشنواره ها را در شهرستانهای دارای استعداد و هنر برگزار کنیم.

ایل بیگی گفت: رویکرد انجمن سینمای جوان ایران برقراری عدالت فرهنگی در شهرستان‌هاست و در همین راستا برآنیم تا با تجهیز برخی سالن‌ها، سینمای شهرستانها را از نظر اکران فیلم بروز رسانی کنیم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران با بیان اینکه باید از تجملات این قبیل جشنواره‌ها کاست و بر محتوای آن بیفزایم، تصریح کرد: برای معرفی استعدادهای خوب هنر در تمامی حوزه های مختلف و برای معرفی هر چه بهتر فرهنگ و هنر کشور در داخل و بیرون از مرزها همه مسئولین باید تلاش کنند.

معرفی آثار برتر پنجاه و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان

در این جشنواره ازبين یک هزار و ۷۷6 اثر ارسالي به دبيرخانه جشنواره تي‍ژ به میزبانی تربت حیدریه، در حوزه‌هاي فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس هیئت داوران 51 اثر برتر را در بخشهای مختلف به شرح زیر انتخاب کرد:

جایزه بزرگ جشنواره به همراه تندیس جشنواره و مبلغ ۴۰ میلیون ریال به یاسر خیر از زاهدان برای فیلم "زمستان عشق و سایر قوانین" اهدا شد.

همچنین در بخش پژوهش فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به مرتضی کاویانی از زاهدان برای فیلم "پلپلاسی" تعلق گرفت.

در بخش فیلمنامه نیز تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به ابراهیم زاد از تهران برای فیلم "زنی پوشیده با گردنبند" اهدا گردید.

در بخش تصویربرداری دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به بهروز بادروج از زاهدان برای تصویربرداری فیلم "زمستان عشق و سایر قوانین" و همچنین تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به حمید مهر افروز از تبریز برای فیلم های "کوزمک" و "پرتلک باز" اهدا شد.

در بخش تدوین این جشنواره تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به بهنام پور شکیبا از بوشهر برای فیلم "هلهله جنگ" اهدا گردید.

در بخش صدا، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به حسین قورچیان از تهران برای صداگذاری فیلم های صورت های "متروک، پر تلک باز" و "زمستان عشق و سایر قوانین" اهدا شد.

همچنین هیئت داوران با اهدای دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به علیرضا فرخنده کیش از تهران برای فیلم "دیوار" از وی تقدیر کرد.

در بخش فیلم پویانمایی دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ماشاالله محمدی از سنندج برای فیلم "عکس" و همچنین محمد زارع و شلاله خیری از تبریز برای فیلم "دخترک آت آشغالی" تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون ریال را از آن خود کردند.

در بخش بهترین فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون ریال به آزیتا رصافی از تهران برای فیلم "آرزوهای خط خورده" اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم تجربی دو دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به مازیار کاظمی از تربت حیدریه و حمید امیری از گناباد به ترتیب برای فیلم های "ریورس" و "انقلاب زباله ها" اهدا گردید.

در بخش بهترین فیلم داستانی جشنواره تیژ دو دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به علیرضا سلمانپوراز تهران و سعید روستایی از تبریز تعلق گرفت.

همچنین در بخش استعداد جوان پنجاه و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان، تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به جلال بزمانی از تربت حیدریه برای فیلم "کمی قشنگ تر" اهدا شد.

در بخش عکس این جشنواره تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به امیر عنایتی از تربت حیدریه بعنوان نفر اول، دیپلم افتخار و مبلغ ۸ میلیون ریال به تکتم استیلایی از نیشابور برای عکس مترسک بعنوان نفر دوم و همچنین لوح تقدیر و مبلغ ۶ میلیون ریال به علی اکبر محمدزاده از گناباد برای مجموعه عکس خشکسالی اهدا گردید.

پنجاه و یکمین جشنواره فیلم کوتاه با نام تیژ با حضور استان‌های خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی، تهران، ایلام، بوشهر و سیستان و بلوچستان از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه جاری در تالار اندیشه تربت حیدریه برگزار شد.