به گزارش خبرنگار مهر، براساس زمانبندی صورت گرفته امروز 26 شهریور ماه (17 سپتامبر) موعد سررسید و آزادسازی قسط 400 میلیون دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران است. براین اساس سومین قسط از دارایی 2.8 میلیارد دلاری سررسید می شود تا در مجموع حدود 5.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور آزاد و دریافت شود.

گفتنی است: پس از توافقات ایران و گروه 1+5 حدود 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در دور اول در 8 مرحله آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. پس از آن با تمدید زمان مذاکرات و توافقات حاصل شده قرار شد تا 2.8 میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی کشور در 6 قسط آزادسازی شود.

براین اساس مقرر شد که 2.8 میلیون دلار از تاریخ دهم مردادماه امسال تا دوم آذر ماه در اقساط 400 و 500 میلیون دلاری به حساب بانک مرکزی واریز شود که تاکنون دو قسط اول به مبلغ یک میلیارد دلار در دهم مرداد و سوم شهریور ماه آزاد و طبق اعلام بانک مرکزی تا قبل از سیزدهم ماه جاری واریز شد.

در چارچوب مرحله دوم توافقات ژنو مبنی بر انتقال 2.8 میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی، اقساط اول و دوم معادل یک میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی در کشور ژاپن به حساب بانک مرکزی در کشور عمان واریز شده است.

موعد مابقی اقساط باقی مانده هم اینگونه است که قسط چهارم 500 میلیون دلار در روز 18 مهر 1393 (10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار در روز 12 آبان 1393 (3 نوامبر 2014)و قسط ششم 400 میلیون دلار در روز دوم آذر 1393 (23 نوامبر 2014) خواهد بود که فاصله زمانی سه هفته تا یک ماهه ای بین اقساط وجود دارد.

بنابر این قرار است مبلغ دو میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده در چهار قسط 500 میلیون دلاری و دو قسط 400 میلیون دلاری در فواصل زمانی حدود سه هفته ای آزاد و در اختیار ایران قرار گیرد. در کل آزادسازی های صورت گرفته از توافق اول تا قسط دوم این مرحله 5.2 میلیارد دلار بوده است.