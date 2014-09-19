ورود اتوبوس های بازسازی شده و اتوبوس های جدید تک کابین به ناوگان/ راه اندازی خط جدید اتوبوسرانی در مسیر بزرگراه صدر

یمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب اظهار کرد: هر ساله با آغاز مهرماه و بازگشایی مراکز آموزشی حدود 25 دردصد به مسافران مترو افزوده می شود به همین دلیل با تمام ظرفیت و توان خود را برای خدمات رسانی به شهروندان آماده کرده ایم.

وی ادامه داد: در این راستا بازسازی 161 دستگاه اتوبوسی که دچار مشکلات فنی بودند صورت گرفت تا این اتوبوس ها بتوانند به چرخه خدمات رسانی بازگردند و همچنین با بودجه شهرداری تهران نسبت به خرید اتوبوس های دوکابین خارجی و اتوبوس های تک کابین داخلی اقدام کردیم.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: روز شنبه(29،شهریور) ، در آستانه مهرماه و بازگشایی مراکز آموزشی مراسم ورود اتوبوس های بازسازی شده همزمان با ورود اولین سری اتوبوس های تک کابین راست در خریداری شده از تولیدات ساخت داخل برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان خط جدید اتوبوسرانی حدفاصل بزرگراه ارتش تا پایان افشار در مسیر بزرگراه صدر به بهره برداری خواهد رسید که این خط با خطوط 9،7،4 سامانه اتوبوس های تندرو تقاطع خواهد داشت و دسترسی به این شبکه را برای شهروندان تسهیل می کند.

سنندجی در ادامه گفت: همچنین در راستای تکریم افراد سالمند و کم توان جسمی مقرر شده تا در تمامی اتوبوس ها جایگاه ویژه ای برای این افراد در نظر گرفته شود و با تابلو بخشی از فضای اتوبوس ها به این افراد اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: خدمات رسانی به 55 مدرسه کودکان استثنایی پایتخت به عنوان سرویس مدرسه ، تقویت خطوط منتهی به مراکز آموزشی، افزایس تعداد اتوبوس ها در ایستگاه های مجاور مدارس و دانشگاه ها، استقرار اتوبوس ها در میادین و مراکز پرتردد، شستشوی تمام ناوگان اتوبوسرانی و افزایش تعداد گشت های نظارتی از دیگر اقدامات در دستور کار اتوبوسرانی همزمان با آغاز مهرماه است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه در مهرماه 6 هزار رو 400 دستگاه اتوبوس به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد گفت:از ابتدای سال تمام اتوبوس های پایتخت به سیستم جی.پی. اس مجهز شده اند که از این طریق امکان نظارت دقیق و لحظه ای بر عملکر اتوبوس های فراهم شده است.