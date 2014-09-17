به گزارش خبرنگار مهر، ایوب کرد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به زودي عمليات اجرايي احداث قطعه دوم بزرگراه ايرانشهر - بمپور بعد از تقاطع غیر همسطح سه راهی بزمان تا ابتداي شهر بمپور وارد مرحله اجرایی و عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه محور ایرانشهر – بمپور به دلیل واقع شدن شهرک‎های صنعتی، کارگاه‎های تولیدی و مراکز دانشگاهی و نیز تردد خودروهای عبوری مسیرهای هرمزگان، کرمان، بم، چابهار، نیکشهر و دلگان یکی از پر ترافیک ‌ترین محورهای جنوب استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود احداث و تکمیل این بزرگراه را بسیار ضروری خواند.

وی برآورد اوليه اجراي این قطعه را بيش از 8ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: هم اكنون اين پروژه در مراحل تشريفات و انجام امور مناقصه قرار دارد و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در مراحل بعدي با احداث كمربندي شهر بمپور تا سه راهی شمس‌آباد این عملیات ادامه خواهد داشت افزود: احداث و تکمیل این بزرگراه نقش بسزایی در کاهش آمار تصادفات و همچنین ترافیک این محور پر تردد دارد.

ایوب کرد گفت: در مجموع طول بزرگراه در دست ساخت ایرانشهر – بمپور – خاش 60 کیلومتر است که 20 کیلومتر آن در محور ایرانشهر – بمپور به عنوان یکی از پر ترافیک‎ترین محورهای جنوب سیستان و بلوچستان واقع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان یادآور شد: هم اكنون در حوزه راه و شهرسازي جنوب استان 28 كيلومتر بزرگراه موجود است و برای دو بانده كردن راههاي حوزه اداره كل جنوب بيش از 50كيلومتر بزرگراه در دست اقدام است.