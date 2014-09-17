چرا «قند پهلو» «چند پهلو» شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رفیع شاعر طنز پرداز کشور سری جدید مسابقه طنز خود در فرهنگسرای اندیشه را با عنوان چند پهلو برگزار می‌کند. این مسابقه که پیش از این با عنوان قند پهلو و با نامی مشابه با برنامه تلویزیونی رفیع در تلویزیون برگزار می‌شد، به گفته این شاعر به منظور رفع برخی سوء تفاهم‌‌ها در این باره، تغییر نام داده است.

رضا رفیع مجری این برنامه در این باره به خبرنگار مهر گفت: برنامه فرهنگسرای اندیشه از ابتدا برنامه مستقلی بود و ارتباطی با برنامه تلویزیونی قند پهلو نداشت. البته اسم آن پیشنهاد خودم بود اما رفته رفته وقتی دیدم که این تشابه اسمی در حال ایجاد برخی مشکلات حقوقی است، تصمیم به تغییر نام آن گرفتیم.

به گفته رفیه نام جدید برنامه نشست‌های طنز وی در فرهنگسرای اندیشه چند پهلو است که اشاره‌ای هم به ابهام و چند پهلو بودن مساله شعر طنز دارد.

این شاعر تصریح کرد که این برنامه به روال سابق و هفتگی در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار خواهد شد.

مجموعه برنامه‌های چند پهلو با اجرای رضا رفیع چهارشنبه‌های آخر هر ماه در فرهنگسرای اندیشه و از ساعت 18 برگزار می‌شود. این برنامه‌ها در قالب یک مسابقه حضوری، سطح توانایی شرکت‌کنندگان را برای سرایش بداهه شعر طنز می‌سنجد.

رضا رفیع در سال گذشته برنامه تلویزونی قند پهلو را در قالب یک مسابقه تلویزیونی با موضوع سرایش شعر طنز اجرا کرد که با استقبال قابل توجهی نیز روبرو شد و منجر به ساخت سری دوم از این برنامه نیز شد.