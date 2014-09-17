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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

زنده گیری و رهاسازی یک قلاده روباه در ایلام

زنده گیری و رهاسازی یک قلاده روباه در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از زنده گیری و رهاسازی یک قلاده روباه که وارد یکی ازادارات شهر ایلام شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی گفت: در پی تماس تلفنی کارکنان یک از ادارات شهر ایلام مبنی بر ورود یک قلاده روباه معمولی بداخل ساختمان اداره مذکور، کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام با حضور در محل مشاهده کردند یک قلاده روباه معمولی که به دلیل کمبود طعمه وارد مناطق مسکونی و اداری شده و در قسمتی از اداره مخفی شده بود با امکانات موجود زنده گیری و از محل خارج شد

وی تصریح کرد: پس از انجام بررسیهای لازم و حصول اطمینان از وضعیت مناسب جسمانی روباه، حیوان مورد نظر به زیستگاه خود و دور از محیطهای انسانی انتقال و رهاسازی شد.
 
کاظمی در ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه و مخاطره برای حیات وحش موضوع را در اسرع وقت به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و یا نزدیکترین مرکز محیط بانی اطلاع دهند.
 
کد مطلب 2372057

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