كشف بيش از 8 هزار كيلوگرم انواع مواد مخدر در دو هفته

به گزارش خبرگزاری مهر،عليرضا جزيني در اين رابطه گفت: بیشترین موادی که در این مدت کشف شد از نوع تریاک و حشیش به ترتيب با ميزان 6720 و 1037 كيلوگرم بوده است.
وي از دستگيري 78 نفر قاچاقچي طي اين مدت خبر داد و گفت: از اين تعداد 63 نفر مرد و مابقي زن بودهاند، همچنين 3 نفر از قاچاقچيان به هلاكت رسيده و 37 خودرو و 11 سلاح از آنان كشف و توقيف شده است.
جزيني بيان داشت: استانهای هرمزگان با كشف 1108 كيلوگرم ترياك و سيستان و بلوچستان با كشف 966 كيلوگرم حشيش بالاترین ميزان كشفيات را طي اين مدت به خود اختصاص دادهاند و كمترين ميزان كشفيات نيز در استانهاي زنجان، قزوين، اردبيل، خوزستان، كردستان و خوزستان است.
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