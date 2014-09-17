جاده های کردستان جوابگوي نيازهاي ارتباطي استان نيست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه های استان کردستان که با حضو معاون وزیر راه و شهرسازي برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در حوزه راه و خطای راننده وجود دارد سالانه شاهد تصادفات جاده ای زیادی در این استان هستیم.

وی با اشاره به این مطلب که تنها راه کاهش تصادفات استان بهسازی و چهاربانده کردن و تعریض کردن جاده ها است، افزود: انتظار می رود با تخصیص اعتبارات ویژه به استان کردستان که به لحاظ هوایی و ریلی نیز مشکل دارد تا حدی در بحث جاده ای ارتقا پیدا کند.

استاندار کردستان با اشاره به حجم بالايي ترافيكي در جاده هاي اين استان بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر بیشترین بار ترافیکی در استان مربوط به ترانزیت جاده‌ ای است و هرچند این ترانزیت فواید زیادی برای کشور دارد اما متاسفانه نبود زیرساخت‌ های مناسب جاده ‌ای در کردستان باعث افزایش آمار تصادفات در جاده‌ ها شده است.

زاهدی با اشاره به این مطلب که وضعیت جاده ای کردستان مطلوب نیست، یادآور شد: وضعیت جاده های کردستان مناسب نیست و این انتظار را از وزارت راه و شهرسازی داریم که اعتبارات و امکانات بیشتری برای استان اختصاص دهد.

وی ضمن تاكيد بر لزوم توسعه راه هاي استان كردستان به عنوان يك نياز لازم و ضروري ادامه داد: ضروری است مجموعه اقداماتی در راستای ارتقای ایمنی جاده های استان، از جمله آشکار سازی نقاط حادثه خیز و روکش آسفالت انجام شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش تصادفات در استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در پنج ماهه اول امسال خوشبختانه شاهد کاهش تصادفات جاده ای بوده ایم و این امر در راستای اقدامات پلیس و راهداری استان است.

زاهدی ضمن تاكيد بر لزوم تجهيز جاده هاي استان كردستان به امكانات و تجهيزات روز اظهار داشت: باید نقش پلیس در جاده ها را افزایش دهیم و این افزایش باید همراه با تجهیزات و امکانات لازم باشد.

وی به مرزي بودن استان كردستان و حجم بالاي ترافيكي اين منطقه از كشور اشاره كرد و افزود: کردستان همچنین به لحاظ مرزی بودن بار ترانزیتی زیادی متحمل می شود و همین امر تا حدی جاده های استان را که استاندارد لازم را ندارد با مشکل رو به رو کرده است.

استاندار کردستان به نياز ضروري استان براي احداث و افتتاح راه آهن بیان کرد: به لحاظ ریلی و هوایی هم انتظار می رود راه و شهر سازی برنامه ای جامع، با زمانبدی مناسب ارائه دهد تا در آینده نزدیک شاهد تحول در حوزه حمل و نقل استان باشیم.

زاهدی در پايان سخنان خود به برنامه هاي دولت در راستاي توسعه راه هاي استان كردستان اشاره كرد و گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تخصیص اعتبارات مناسب بسترهای توسعه راه های استان فراهم شود.

در اين جلسه كه با حضور معاون وزير راه و شهرسازي كشور برگزار شد، شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان به بيان ديدگاه هاي خود و برنامه هاي اين استان در راستاي توسعه راه هاي كردستان پرداختند.