محمدعلی ایلخانی در گفتگو با مهر با اشاره به احداث ساختمان اپروچ مهرآباد و مشكلات و كاستيهاي موجود در بخش فني و تاسيساتي این فرودگاه، گفت: باید این پروژه ها و تكميل پروژه اپرون و پاركينگ طبقاتي مهرآباد با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی با بیان اینکه خدمات فرودگاهی برای تردد و ارایه خدمات به مسافران باید ساماندهی شود، بیان کرد: ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه مهرآباد زیاد است بنابراین باید فضایی متناسب با نشست و برخاست هواپیما در ترمینالها فراهم شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با تاکید بر اینکه فعالیت های بهسازی و نوسازی در این فرودگاه متوقف نمی شود، اظهار داشت: اعتبار احداث ساختمان اپروچ مهرآباد و همچنين ساماندهي ترمينال يك و دو با انتخاب سرمايهگذار از طريق برگزاري فراخوان به تصويب رسيد.
ایلخانی تصریح کرد: با تشكيل كارگروهي در حوزه معاونت عمليات فرودگاهي شركت فرودگاههاي كشور مسائل مربوط به تأسيسات، روشنایي باند و ماشينآلات فرودگاه مهرآباد مورد بررسي قرار گیرد و تصميمات لازم براي اجراي اين طرح اتخاذ شود.
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