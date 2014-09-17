«هملت» به تئاترشهر نرسید/ ارتباط قهرمانی در فوتبال با حضور در تئاتر فجر

آرش دادگر درباره احتمال برنامه‌ریزی برای اجرای مجدد نمایش «هملت» که پیش از این در خردادماه سال جاری در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود به خبرنگار مهر گفت: خیلی دوست داریم که بتوانیم نمایش «هملت» را بار دیگر روی صحنه ببریم به همین دلیل به خانم مقتدی رئیس مجموعه تئاتر شهر پیشنهاد اجرا در سالن اصلی مجموعه را دادیم.



کارگردان «کالون و قیام کاستلیون» یادآور شد: در راستای این پیشنهاد زمانی برای اجرای «هملت» در سالن اصلی تئاتر شهر پیشنهاد شد اما به دلیل داشتن برنامه‌ای که از پیش برای گروه تعیین شده بود، نتوانستیم به لحاظ زمان‌بندی با مجموعه تئاتر شهر هماهنگ شویم.

وی درباره احتمال اجرای «هملت» در شهرهای دیگر توضیح داد: برای اینکه بتوانیم نمایش «هملت» را که تعداد بازیگران آن کم نیست با توجه به اینکه هزینه‌های سفر گروه و اجرای نمایش در شهرهای دیگر بالاست در شهرهای دیگر روی صحنه ببرم نیازمند حمایت مالی هستیم. شهرستان‌ها که نمی‌توانند این حمایت را داشته باشند و تا به حال نیز سرمایه گذاری وجود نداشته که این حمایت مالی را متقبل شود.

دادگر درباره برنامه ریزی برای تولید و اجرای اثری جدید برای اجرای عمومی گفت: با گروه روی 2 اثر نمایشی که یکی از آثار کلاسیک و دیگری از آثار معاصر ادبیات نمایشی جهان است، کار می‌کنیم تا با انتخاب یکی از این آثار، در قالب بازخوانی نمایشی را تولید کنیم.



کارگردان نمایش «لیرشاه» و با اشاره به اینکه احتمال دارد در صورت ایجاد شرایط مناسب اثر جدید گروه را در جشنواره سی و سوم تئاتر فجر روی صحنه ببرد، با لحنی طنزآمیز افزود: اگر در جشنواره تئاتر فجر هم مانند فوتبال که برای قهرمان دوره قبل جام جهانی در دوره جدید شرایط مناسبی فراهم می‌شود، شرایط اینکه بتوانیم مستقیم در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کنیم فراهم شود، نمایش جدیدمان را در جشنواره سی و سوم روی صحنه می‌بریم.