علی گورانی، رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عمده‌ترین پرتوگیری‌های انسان‌ها از پرتوهای پزشکی است.

وی با بیان اینکه 80درصد پرتوها طبیعی و 20 درصد مصنوعی هستند، اذعان داشت: 50درصدپرتوگیری‌های مصنوعی، پرتوهای پزشکی هستند که از راه پرتو تشخیصی و پرتودرمانی وارد بدن افراد می شوند.

گورانی در ادامه توضیح داد: رادیوگرافی دندان، رادیوگرافی فک و صورت، رادیولوژی،سی تی اسکن، MRI، آنژیوگرافی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی و مواردی از این دست،در زمره پرتوهای تشخیصی و درمانی پزشکی هستند که درصورت عدم رعایت برخی نکات به بدن انسان آسیب می رساند.

رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشت افزود: پرتوهای پزشکی از پرتوهای یون سازی هستند که ویژگی یون‌سازی آنها پرانرژی بودن است و در هر یک از این یون‌ها اشعه های ایکس، آلفا، گاما و نوترون وجود دارند.

وی با بیان اینکه پرتوکاران، بیماران و همراهان بیمار در پرتو پزشکی می توانند از پرتوگیری پزشکی آسیب ببینند، اذعان داشت: پرتوکاران به دلیل اینکه آگاهی بالایی نسبت به برخورد با پرتوهای پزشکی دارند کمترین آسیب را از پرتوهای پزشکی می گیرند، ولی بیماران و همراهانشان بیشترین آسیب را از پرتو های پزشکی می بینند؛ چراکه کمترین آگاهی را نسبت به مواجهه با پرتوهای پزشکی دارند.

به گفته گورانی، اشعه ها از دو طریق مستقیم و ثانویه به بدن افراد منتقل می شوند که در ثانویه، اشعه در زمانی که جایی از بدن ما هدف نیست، ولی با بدن برخورد دارد، می تواند آسیب‌رسانی کند و تیروئید، چشم و گناد انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشت ابراز کرد: پوشش حفاظتی از کارهایی است که می توان با استفاده از آن، از برخورد اشعه های اضافی به بدن بیمار جلوگیری کرد این پوشش از سرب ساخته می شود و مقاوم در برابر پرتو های پزشکی است.

وی با توضیح اینکه آسیب بیماران از اشعه برای درمان و یا تشخیص بیماری پزشکی نیست، بیان کرد: در واقع اشعه ای که به علت سهل انگاری به صورت اجباری و اضافی به بدن افراد برخورد می کند، مضر است و می تواند عواقب بدی داشته باشد.

گورانی یکی از مشکلات کشور در بحث پرتوپزشکی را، اضافات دانست و عنوان کرد: به دلایل و شرایطی پرتوهایی به صورت اضافی به بدن بیمار برخورد می کند که این موضوع به کنترل کیفی دستگاه‌های عکسبرداری، خطاهای انسانی و یا تمام شدن عمر مفید دستگاه‌ها بر می گردد.

رئیس اداره پرتو های وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی دستگاه‌های عکسبرداری زمانی از عمر مفیدشان گذشته است، اعلام کرد: علاوه بر اینکه این دستگاه‌ها سالی یکبار باید تحت کنترل قرار گیرند، باید بعد از گذراندن عمر مفیدشان از رده خارج شوند که وزارت بهداشت و معاونت های خود در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر این موضوع نظارت دارند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های گسترده وزارت بهداشت از گذشته، اعمال نظارت بر مراکزی است که از دستگاه‌های عکسبرداری استفاده می‌کنند. نظارت ها هم از سوی وزارت بهداشت و هم امور حفاظت از در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی است.

گورانی گفت: مردم می توانند در صورت تخلف هر یک از مراکز درمانی که از پرتودرمانی استفاده می کنند، با 1490 تماس گرفته و شکایت خود را در صورت عدم رعایت نکات ایمنی در این مراکز به وزارت بهداشت اعلام کنند.