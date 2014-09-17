به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر هادیزاده در نشست خبری هفته پارالمپیک که امروز چهارشنبه با حضور نمایندگان رسانهها در کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، در خصوص هفته پارالمپیک که از 18 تا 24 مهرماه در سراسر کشور برگزار میشود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما موفق شدهایم روز 24 مهر ماه را به عنوان روز پارالمپیک در تقویم کشورمان درج کنیم و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم این روز را جهانی کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: هفته پارالمپیک امسال مصادف شده با ایام عید غدیر که از این جهت بسیار برای ما ارزشمند است. ضمن اینکه کاروان ورزش پارالمپیکی ایران در این ایام به بازیهای پاراآسیایی اینچئون اعزام میشود.
دبیر ستاد برگزاری هفته پارالمپیک اضافه کرد: پیش بینی میشود 40 هزار نفر معلول از سراسر کشور در این هفته شرکت داشته باشند که هشت هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. ما همچنین در هفته پارالمپیک امسال بر خلاف سنوات گذشته از کف سالن آزادی استفاده کردیم تا معلولان ویلچری دچار مشکل نشوند.
وی خاطرنشان کرد: ستادی در خصوص برگزاری این هفته تشکیل شده و مقرر گردیده تا تمام دستگاههای کشور در این امر ورود پیدا کنند. یعنی در واقع اداراه این کار باید در اختیار دستگاهها قرار بگیرد. همچنین وزیر آموزش و پرورش برای نخستین بار امسال در مدارس استثنایی حضور پیدا میکنند که این امر خود میتواند پیام بزرگی در بر داشته باشد. البته دوست داشتیم که جناب وزیر در ورزشگاه حضور پیدا کنند که این امر ممکن نشد.
هادیزاده در ادامه عنوان کرد: در برگزاری هفته پارالمپیک، استاندارها، آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت ارشاد و بنیاد شهید هم قرار است ورود کنند و حتی خود وزیر به مدیران کل استانها در خصوص برگزاری این هفته ابلاغ کرده است.
وی یادآور شد: در بخش آموزش عالی و در دانشگاهها، جنبش پارالمپیک راه اندازی شده و همه مدارس هم در این هفته برنامههایی خواهند داشت. مهمتر اینکه قرار است از قهرمانان مدال آور سئول تا لندن در این هفته با اهدای جوایزی قدردانی شود. تهیه جوایز جانبازان بر عهده بنیاد شهید خواهد بود و جوایز معلولان را بهزیستی تدارک میبیند.
دبیر ستاد برگزاری هفته پارالمپیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از این مدالآوران سن و سالی را پشت سر گذاشتهاند و از شرایط روزگار قهرمانی فاصله گرفتهاند اما نباید فراموش شوند. قرار است این مدالآوران در شهرهای خود در مدارس حاضر شوند و با دانشآموزان برای دقایقی گفتگو کنند تا بدین ترتیب بچههای سالم به ورزش تشویق شوند.
وی ادامه داد: همچنین مسابقات نقاشی با موضوع پارالمپیک در مدارس و مهدکودک ها برگزار کردهایم و جوایز خوبی هم برای برندگان در نظر داریم. در ضمن قرار است در طول هفته پارالمپیک نماهنگی چهار دقیقهای در خصوص ورزش معلولان پیش از سانسهای فیلم در سینماهای کشور به نمایش درآید. همچنین شهرداری هم قرار است در تمامی پارکها برنامه داشته باشد.
هادیزاده تصریح کرد: از دیگر برنامههای این هفته سخنرانی ائمه جمعه سراسر کشور در این خصوص است و قرار است به مسئولان ورزش هر شهر و شهرستان فرصتی داده شود تا پیش از خطبهها و یا بین دو نماز، در خصوص ورزش معلولوان صحبت کنند. با نمایندگان مجلس هم جلساتی خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: میخواهیم یک هفته شاد و تبلیغی برای کودکان معلول سراسر کشور داشته باشیم تا بدین ترتیب بتوانیم کودکان را از خانهها و آسایشگاهها بیرون بیاوریم. البته متولی این امر فقط نباید فدراسیون جانبازان و معلولان، فدراسیون نابینایان و کم بینایان، فدراسیون ناشنوایان و کمیته ملی پارالمپیک باشد بلکه همه دستگاهها در این امر باید درگیر باشند. همچنین به مناسبت تقارن این ایام با ایام غدیر از سادات ورزشکار هم تجلیل خواهیم کرد.
دبیر ستاد هفته پارالمپیک در پایان گفت: شروع این هفته با حضور در گلزار شهدا در سراسر کشور و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) آغاز میشود. ما همچنین با همه شوراهای سراسر کشور مکاتبه کردهایم تا همچنین اسم یکی از خیابانها، میادین و مجموعه ورزشی به نام روز پارالمپیک نامگذاری شود که در این خصوص استقبال خوبی هم به عمل آمده و حتی در بعضی از شهرها این امر صورت گرفته است.
نظر شما