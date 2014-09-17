به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر هادیزاده در نشست خبری هفته پارالمپیک که امروز چهارشنبه با حضور نمایندگان رسانه‎ها در کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، در خصوص هفته پارالمپیک که از 18 تا 24 مهرماه در سراسر کشور برگزار می‎شود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما موفق شده‎ایم روز 24 مهر ماه را به عنوان روز پارالمپیک در تقویم کشورمان درج کنیم و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم این روز را جهانی کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: هفته پارالمپیک امسال مصادف شده با ایام عید غدیر که از این جهت بسیار برای ما ارزشمند است. ضمن اینکه کاروان ورزش پارالمپیکی ایران در این ایام به بازی‎های پاراآسیایی اینچئون اعزام می‎شود.

دبیر ستاد برگزاری هفته پارالمپیک اضافه کرد: پیش بینی می‎شود 40 هزار نفر معلول از سراسر کشور در این هفته شرکت داشته باشند که هشت هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت. ما همچنین در هفته پارالمپیک امسال بر خلاف سنوات گذشته از کف سالن آزادی استفاده کردیم تا معلولان ویلچری دچار مشکل نشوند.

وی خاطرنشان کرد: ستادی در خصوص برگزاری این هفته تشکیل شده و مقرر گردیده تا تمام دستگاه‎های کشور در این امر ورود پیدا کنند. یعنی در واقع اداراه این کار باید در اختیار دستگاه‎ها قرار بگیرد. همچنین وزیر آموزش و پرورش برای نخستین بار امسال در مدارس استثنایی حضور پیدا می‎کنند که این امر خود می‎تواند پیام بزرگی در بر داشته باشد. البته دوست داشتیم که جناب وزیر در ورزشگاه حضور پیدا کنند که این امر ممکن نشد.

هادیزاده در ادامه عنوان کرد: در برگزاری هفته پارالمپیک، استاندارها، آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت ارشاد و بنیاد شهید هم قرار است ورود کنند و حتی خود وزیر به مدیران کل استان‎ها در خصوص برگزاری این هفته ابلاغ کرده است.

وی یادآور شد: در بخش آموزش عالی و در دانشگاه‎ها، جنبش پارالمپیک راه اندازی شده و همه مدارس هم در این هفته برنامه‎هایی خواهند داشت. مهم‌تر اینکه قرار است از قهرمانان مدال آور سئول تا لندن در این هفته با اهدای جوایزی قدردانی شود. تهیه جوایز جانبازان بر عهده بنیاد شهید خواهد بود و جوایز معلولان را بهزیستی تدارک می‎بیند.

دبیر ستاد برگزاری هفته پارالمپیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از این مدال‎آوران سن و سالی را پشت سر گذاشته‎اند و از شرایط روزگار قهرمانی فاصله گرفته‎اند اما نباید فراموش شوند. قرار است این مدال‎آوران در شهرهای خود در مدارس حاضر شوند و با دانش‎آموزان برای دقایقی گفتگو کنند تا بدین ترتیب بچه‎های سالم به ورزش تشویق شوند.

وی ادامه داد: همچنین مسابقات نقاشی با موضوع پارالمپیک در مدارس و مهدکودک ها برگزار کرده‎ایم و جوایز خوبی هم برای برندگان در نظر داریم. در ضمن قرار است در طول هفته پارالمپیک نماهنگی چهار دقیقه‌ای در خصوص ورزش معلولان پیش از سانس‎های فیلم در سینماهای کشور به نمایش درآید. همچنین شهرداری هم قرار است در تمامی پارک‎ها برنامه داشته باشد.

هادیزاده تصریح کرد: از دیگر برنامه‎های این هفته سخنرانی ائمه جمعه سراسر کشور در این خصوص است و قرار است به مسئولان ورزش هر شهر و شهرستان فرصتی داده شود تا پیش از خطبه‎ها و یا بین دو نماز، در خصوص ورزش معلولوان صحبت کنند. با نمایندگان مجلس هم جلساتی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: می‎خواهیم یک هفته شاد و تبلیغی برای کودکان معلول سراسر کشور داشته باشیم تا بدین ترتیب بتوانیم کودکان را از خانه‎ها و آسایشگاه‎ها بیرون بیاوریم. البته متولی این امر فقط نباید فدراسیون جانبازان و معلولان، فدراسیون نابینایان و کم بینایان، فدراسیون ناشنوایان و کمیته ملی پارالمپیک باشد بلکه همه دستگاه‎ها در این امر باید درگیر باشند. همچنین به مناسبت تقارن این ایام با ایام غدیر از سادات ورزشکار هم تجلیل خواهیم کرد.

دبیر ستاد هفته پارالمپیک در پایان گفت: شروع این هفته با حضور در گلزار شهدا در سراسر کشور و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) آغاز می‎شود. ما همچنین با همه شوراهای سراسر کشور مکاتبه کرده‎ایم تا همچنین اسم یکی از خیابان‎ها، میادین و مجموعه ورزشی به نام روز پارالمپیک نامگذاری شود که در این خصوص استقبال خوبی هم به عمل آمده و حتی در بعضی از شهرها این امر صورت گرفته است.